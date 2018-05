Serie C Lecce | Liverani | «Possiamo fare bene anche in B»

Video/ Monopoli Lecce (4-1) : highlights e gol della partita (Serie C 38^ giornata) : Video Monopoli Lecce (4-1): highlights e gol della partita di Serie C per la 38^ giornata. Bella vittoria dei padroni di casa, salentini già promossi (6 maggio)(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 12:01:00 GMT)

Promosse in Serie B Livorno - Padova e Lecce : ma i salentini hanno un vantaggio : Livorno, Lecce e Padova sono le squadre he hanno ottenuto la promozione diretta dalla Serie C alla Serie B. La festa è esplosa in tutte e tre le città, con feste in piazza e bagni di folla per le tre squadre che hanno potuto superare le concorrenze grazie alla costanza nel corso del campionato. Rispettivamente, il Livorno è riuscito a spuntarla in una bagarre tutta toscana contro Robur Siena e Pisa, il Lecce ha battuto la concorrenze delle due ...

Lecce carico - un attaccante di Serie A nel mirino : Il campionato di Serie C volge al termine e per le squadre non impegnate nei tornei play off e play out, si iniziano a fare i conti con il calciomercato. Ufficialmente, la sessione estiva di calciomercato aprirà i battenti ad inizio luglio, ma quest'anno per la prima volta, finirà molto prima del previsto: il 18 agosto. Dunque, molte società sono già attente per vagliare varie situazioni e cogliere possibili occasioni. Nelle ultime ore si parla ...

Calciomercato Serie B - il Lecce comincia dall'attacco : tridente da sogno? : Il Lecce dopo i festeggiamenti per il ritorno in Serie B, atteso da 6 anni, si appresta a concludere la stagione di Serie C con la trasferta di Monopoli. Domenica alle ore 14.30 la squadra di mister Liverani affronterà il Monopoli in una sfida che serve ormai a poco ai giallorossi ma che può essere più importante per i biancoverdi che vincendo potrebbero superare in classifica il Cosenza (impegnato contro il Trapani) raggiungendo il quinto ...

Serie C : Lecce - Livorno e Padova in B - ma i giallorossi partono dalla 5a piazza : In Serie C, come nelle previsioni, Lecce, Livorno e Padova hanno staccato il biglietto per la Serie B, lasciandosi alle spalle un torneo massacrante e difficile che, spesso, riserva colpi di scena fino alla fine.Tre grandi squadre rientrano di diritto nel calcio che conta, quello che può far sognare ai tifosi i grandi palcoscenici del calcio italiano, come dimostrano le imprese di alcuni club che in due anni riescono a compiere il doppio salto ...

E dopo l'inferno spuntò la luce : godi - Lecce - è Serie B : E dopo l'inferno spuntò la luce. Una luce bellissima, accecante, che sa di gioia per un intero popolo: quello salentino, che ha festeggiato ieri e oggi continua a festeggiare tra bagni e secchiate d'acqua sotto al sole rovente. Un sole inaspettatamente caldo, che fa capolino nel Salento per illuminare la strada ai giallorossi: la strada del ritorno nel calcio che conta. Gli auguri arrivano anche dal resto d'Italia e spesso sono conditi dalla ...

Lecce - delirio dopo la promozione nel campionato di Serie B : festa incredibile [FOTO e VIDEO] : 1/18 Renato Ingenito/LaPresse ...

