Serie A volte ritornano | Abate-Ranocchia 3 anni dopo | da capitani nel Derby a

Caos Serie C - nuovi deferimenti : come possono essere stravolte le classifiche Video : La #Serie C continua a far parlare di sé [Video] non soltanto per i risultati sportivi che arrivano dal campo, ma anche per questioni extra-calcistiche, legate soprattutto a deferimenti e penalizzazioni. Problemi che in questa categoria non sono mai mancati, ma che nell'ultimo periodo si stanno verificando con sempre maggiore frequenza. Di recente, erano state comminate delle penalizzazioni ai danni di alcune squadre della terza categoria, ma in ...