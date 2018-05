Serie A Lazio | tris alla Primavera | in gol Basta e Di Gennaro

Serie A Crotone-Lazio - biglietti a basso costo : CROTONE - Il Crotone lancia sui social un'altra campagna: #TuttiAlloScida prende il posto di #RoadToChiev. Per la sfida interna contro la Lazio , il club calabrese ha deciso di abbattere il costo dei ...

Video/ Lazio Atalanta (1-1) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Lazio Atalanta (1-1): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Allo stadio Olimpico finisce pari: al gol della Dea di Musa Barrow risponde Felipe Caicedo(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:48:00 GMT)

Serie A - il Napoli pareggia 2-2 contro il Torino. Lazio-Atalanta finisce 1-1 : Dopo gli anticipi di ieri che hanno visto le vittorie di Milan e Juventus su Verona e Bologna la 36esima giornata di Serie A è proseguita con la vittoria dell'Inter di Luciano Spalletti con un rotondo ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Lazio-Atalanta Diretta Live Serie A Cronaca : Calciomercato.it vi offre la Cronaca del match dello stadio 'Olimpico'. PROBABILI FORMAZIONI LAZIO , 3-5-1-1, : Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Caceres; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic-Savic, ...

Serie A : Napoli Torino - Lazio Atalanta. Le probabili formazioni : "La classifica più di tanto non ci può dare, bisogna puntare sull'orgoglio". Contro il Napoli, per quattro anni la sua squadra, Walter Mazzarri vuole un Torino che metta in campo i valori di Valentino ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Lazio grande squadra - sarà una bella partita» : ROMA - "La Lazio sta facendo molto bene, noi dovremo giocare sopra al di sopra delle nostre possibilità " . Queste le parole di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Lazio-Atalanta . "Noi sappiamo che ...

Serie A Lazio - Inzaghi : «Caicedo titolare. Atalanta? Non è decisiva» : ROMA - La Lazio riceve l'Atalanta all'Olimpico per blindare l'obiettivo Champions League. Non ci sarà causa infortunio Immobile , la macchina da gol dei biancocelesti. Simone Inzaghi quindi lancia il ...

Probabili formazioni Lazio – Atalanta - 36^ Giornata Serie A 6-05-18 : Domenica pomeriggio all’Olimpico di Roma, andrà in scena la sfida tra Lazio e Atalanta, una delle gare più importanti della 36^ Giornata del massimo campionato. Entrambe le squadre, sono in piena lotta per un posto nelle competizioni europee del prossimo anno e arrivano in un ottimo momento di forma. I biancocelesti vengono da 3 vittorie consecutive, che hanno permesso non solo di superare l’Inter, ma anche di distanziarla di ...

Serie B : per il club 'nessuna violazione' - l'esperto '2 punti di penalizzazione' : Questa volta non si è fatta attendere la risposta del Bari in merito al deferimento emesso dal Procuratore Federale, per alcune violazioni amministrative. Il club ha diramato un comunicato stampa a firma del Presidente del C.d.A., Cosmo Antonio Giancaspro che ha voluto chiarire tutti gli aspetti della vicenda. Come si legge nella nota, il club ribadisce l'avvenuto pagamento delle ritenute irpef e dei contributi inps, relativi agli stipendi di ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : la 24ma giornata. Big match Pro Recco-Brescia - Lazio-Posillipo per evitare la zona play out : La 24ma giornata della regular season della Serie A1 di Pallanuoto andrà in scena interamente sabato 5 maggio e vedrà il big match tra Pro Recco e Brescia: i recchelini, schiacciasassi sia in Italia che in Europa, potranno blindare il primo posto al termine della stagione regolare, pur essendo già certi di entrare in gioco direttamente nelle semifinali della Final Six scudetto. La BPM Sport Management ne può approfittare per riavvicinarsi ai ...

Serie A Lazio - Immobile punta l'Inter. Il medico : «E' un'ipotesi» : ROMA - Ciro Immobile non getta la spugna e punta Lazio-Inter , l'ultima di campionato, forse una gara decisiva per l'ingresso in Champions League. L'ha confermato il medico biancoceleste, Fabio Rodia: ...