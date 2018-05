Serie A Crotone-Lazio | biglietti a basso costo

Video/ Chievo Crotone (2-1) : highlights e gol della partita (Serie A 36^ giornata) : Video Chievo Crotone (-): highlights e gol della partita di Serie A per la 36^ giornata. Vittoria fondamentale per i veneti nella sfida salvezza, decidono le reti di Birsa e Stepinski(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:50:00 GMT)

Serie A Crotone - Zenga : «Il gol finale serve per gli scontri diretti» : VERONA - Walter Zenga riavvolge il film di Chievo-Crotone : " Noi siamo andati in vantaggio - dice a Sky Sport - ma il gol è stato annullato per fuorigioco, poi andiamo in svantaggio sulla primissima occasione del Chievo, subito dopo ci sono stati due salvataggi sulla linea. Nel secondo tempo abbiamo ...

Serie A 36esima giornata pericolosa sconfitta del Crotone contro il Chievo davanti ad oltre tremila sostenitori. Salvezza a rischio : Chievo 2 Crotone 1 Marcatori: Birsa 12°, Stepinski 82°, Tumminello 94° Chievo (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore (Bani), Tomovic, Dainelli, Gobbi,

Serie A Chievo - D'Anna : «Ordine e personalità contro il Crotone» : VERONA - Il neoallenatore del Chievo Lorenzo D'Anna ha parlato prima dello scontro salvezza tra i clivensi e il Crotone : "La partita con il Crotone e' determinante - ha detto D'Anna - ma non e' un ...

Serie A Crotone - Faraoni : «Umili e concentrati contro il Chievo» : Crotone - Davide Faraoni ha bene in mente il valore di Chievo-Crotone , scontro salvezza nel senso stretto della parola: "Sono contento di essere tornato quello che ero, sto in forma, spero di esserlo ...

Serie A Crotone - Capuano : «Chievo? Ci arriviamo nel migliore dei modi» : Crotone - Marco Capuano alza la guardia prima di Chievo-Crotone , una partita che mette in palio una fetta di salvezza: 'E' una sfida importante - ha dichiarato il difensore ai microfoni di Fctv - Ci ...

Serie A Crotone - Capuano sfida il Chievo : «Non vediamo l'ora» : Crotone - Chievo-Crotone si avvicina. Marco Capuano è carico prima della gara che vale un pezzo di salvezza: 'E' una sfida importante - ha dichiarato il difensore ai microfoni di Fctv - Ci siamo ...

Biglietti Chievo-Crotone - Serie A (6 maggio) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita del Bentegodi : Domenica 6 maggio allo stadio Bentegodi di Verona andrà in scena una sfida molto importante per i bassi fondi della graduatoria del campionato di calcio di Serie A tra il Chievo ed il Crotone, valida per la 36ma giornata del torneo nazionale. Un match importante quello del rettangolo di gioco verone. I clivensi avranno un nuovo mister in panchina: esonerato Maran e promozione, dalla Primavera alla prima squadra, di Lorenzo D’Anna. ...

Serie A - Crotone : bookmaker sicuri - gli squali si salveranno Video : Un passo alla volta verso la salvezza, un risultato ormai nel mirino del #Crotone. L'obiettivo stagionale prefissato dalla societa' rossoblu sembra materializzarsi all'orizzonte e potrebbe concretizzarsi, in caso di successo, gia' nella prossima giornata in casa del Chievo Verona. Un'affermazione al Bentegodi permetterebbe di acquisire l'aritmetica certezza della categoria anche nella prossima stagione sportiva. Una marcia a passo spedito, la ...

Serie A - la finale del Crotone : '#roadtoChiev' : Ognuno ha la propia finale e la propria Kiev. Il Crotone, ci scherza su e gioca con il nome dei prossimi avversari di campionato, il Chievo appunto. Così su Twitter, sull'account ufficiale dei ...

Serie A - la salvezza del Crotone passa da 2 - 55 a 1 - 30 : TORINO - Gli ultimi tre risultati utili hanno permesso al Crotone di risalire in classifica, approfittando anche dei risultati delle avversarie, portandosi a 34 punti, +3 sul terzultimo posto, ...

Serie A Crotone - Zenga : «Abbiamo dato una spallata al campionato» : Crotone - "Per noi era importante, in questa gara serviva la nostra prestazione. E penso che l'abbiamo fatta, i tre punti sono meritati" . Così, ai microfoni di Sky, il tecnico del Crotone Walter ...