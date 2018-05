Sentenza Foodora | le motivazioni | “Rider non sono lavoratori subordinati perché tra loro

Sentenza Foodora - le motivazioni : “Rider non sono lavoratori subordinati perché non hanno l’obbligo di lavorare” : I fattorini di Foodora “non avevano l’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa” e non erano “sottoposti al potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro”. E’ la motivazione con cui il giudice Marco Buzano del tribunale di Torino spiega la Sentenza 778/2018 con cui l’11 aprile ha respinto il ricorso di sei rider del gruppo che chiedevano il riconoscimento della natura subordinata del rapporto con ...

Foodora - fattorini non dipendenti : Sentenza che cambia i diritti dei lavoratori Video : I fattorini di #Foodora che effettuano la consegna del cibo a domicilio non sono #dipendenti ma #lavoratori autonomi. Si è espresso così il Tribunale di Torino in una sentenza che ha rigettato il ricorso di sei lavoratori, impiegati da Foodora nelle consegne dei pasti in bici, licenziati dopo aver partecipato a manifestazioni [Video]di protesta contro gli stipendi troppo bassi. Una sentenza che rischia di diventare un precedente a favore del ...

Ciclofattorini - dopo la Sentenza Foodora si organizzano : "E' solo l'inizio" : MILANO - 'E' stata solo una prima sentenza, ne seguiranno altre. L'importante era capire l'orientamento dei tribunali di fronte ai nuovi problemi del lavoro'. Così parlavano pochi giorni fa i ...

Foodora - chi consegna cibo non è lavoratore. Sentenza choc modifica diritti di tutti in Italia in peggio : Respinto il ricorso dei fattorini Foodora: per il Tribunale di Torino si tratta di lavoratori autonomi e non di dipendenti. Sentenza ingiusta per molti.

Equilibri precari : dopo la Sentenza su Foodora a Torino ora anche gli Usa danno ragione a Uber : Queste forme di lavoro appartengono al cosiddetto mondo della 'gig economy', cioè l'economia del lavoretto, e s'inseriscono in un mercato del lavoro che non è preparato al loro ingresso perché le ...

Dopo la Sentenza Foodora si chiedono regole più chiare : Il tribunale di Torino ha stabilito che i sei fattorini licenziati dal colosso tedesco del cibo a domicilio, non erano 'dipendenti'. I sindacati chiedono di poter discutere le nuove regole sul lavoro ...

Foodora - quella di Torino è una Sentenza ingiusta. Soprattutto perché in Italia : Quando li vedo passare di notte, silenziosi e veloci con le loro bici dotate di bauletto fluorescente firmato dalla rispettiva azienda, provo sempre una piccola stretta al cuore. Mio figlio, dalla macchina, mi chiede chi siano e io glielo spiego. Ma stranamente è come se anche lui fosse a disagio. perché questi “dipendenti” invisibili delle aziende dell’economia digitale che consegnano cibo a casa, da Foodora a Deliveroo (solo ...