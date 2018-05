Secondo un esperto ricercatore l’intelligenza artificiale è “una forma di alchimia”

Giovani E Violenti : Secondo Un Esperto Il Problema Nasce Dalla Devozione Dei Genitori E Dall'assenza Di 'NO' : I Giovani non si sentono mai responsabili ed anche di fronte ad un vero e proprio reato , la cronaca ci ha parlato spesso di questa tragica fine, , non prendono atto delle loro azioni. Se è così, se ...