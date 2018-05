Seconda Giornata Nazionale della Ricerca | come si può fare prevenzione a 360 gradi?

Tuffi - World Serie Kazan 2018 : Cina grande protagonista anche nella Seconda giornata : seconda giornate di gare a Kazan nell’ultima tappa delle World Series 2018. Come successo già ieri la Cina ha fatto la parte della grande protagonista, conquistando la vittoria nei 3m metri maschili e nella piattaforma femminile. Successo dei padroni di casa nel sincro misto dalla piattaforma, ma va detto che la Cina non presentava coppie al via. Doppietta cinese dal trampolino maschile con il successo di Siyi Xie (536.60) sul compagno di ...

Tennistavolo - Mondiali a squadre 2018 : i risultati della Seconda giornata. Altre 96 sfide disputate : Sono proseguiti ad Halmstad, in Svezia, i Mondiali a squadre di Tennistavolo: disputati altri 96 incontri nella seconda giornata di gare in tutte e tre le Division, sia maschile che femminile. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Championships Division maschile Group A – Hong Kong 2 – 3 Svezia Group B – Cina 3 – 0 Repubblica Ceca Group C – Bielorussia 0 – 3 Giappone Group A – Romania 0 – 3 ...

Badminton - Europei 2018 : i risultati della Seconda giornata. Viktor Axelsen e Carolina Marin avanti senza problemi : Si è completata la seconda giornata degli Europei di Badminton, in corso a Huelva, in Spagna: detto dei risultati degli azzurri impegnati, ecco il quadro completo delle gare svolte oggi. I tabelloni di singolare maschile e femminile, così come quelli di doppio maschile e femminile, si sono allineati agli ottavi di finale, in programma domani. Questi i risultati dei sedicesimi del singolare maschile Malkov V. ...

Tiro con l'Arco - conclusa la Seconda Giornata della prima tappa di CdM a Shanghai : tutti i risultati : Buon bottino per l'Italia dell'Arco olimpico nel giorno dell'esordio in Coppa del Mondo. A Shanghai, in Cina, Mauro Nespoli e Vanessa Landi raggiungono il terzo turno individuale, ottimo il percorso ...

Curling - Mondiali Doppio Misto 2018 : risultati e classifica Seconda giornata. Italia sconfitta 6-5 dagli Stati Uniti all’ultimo end : seconda giornata di gare dei Mondiali Doppio Misto di Curling, in corso di svolgimento ad Oestersund (Svezia). L’Italia subisce la prima sconfitta del torneo, con la coppia formata da Veronica Zappone e Simone Gonin che viene battuta dagli Stati Uniti di Sarah Anderson e Korey Dropkin con il punteggio di 6-5. Gli azzurri avevano aperto benissimo la partita riuscendo a rubare addirittura tre mani consecutive e trovandosi così in vantaggio per 4-0 ...

Tuffi - Campionati Italiani Indoor 2018 : Giovanni Tocci ed Elena Bertocchi concedono il bis nella Seconda giornata : seconda giornata di gare a Torino per i Campionati Italiani Indoor di Tuffi, prima tappa di qualificazione per gli Europei di Edimburgo del prossimo giugno. Dopo le due vittorie di ieri, Giovanni Tocci ed Elena Bertocchi si sono ripetuti oggi, conquistando il loro secondo titolo individuale consecutivo. Dopo il successo dal metro, il tuffatore cosentino vince anche dai tre metri. Una buona gara del rappresentante dell’Esercito, che ha ...

Modica - conclusa la Seconda Giornata Congresso Commercialisti : Ieri a Modica si è conclusa la seconda giornata del Congresso Nazionale dei Giovani Commercialisti. Affrontati due tempi importanti: Finanza e lavoro.

Open Day : folla di visitatori nella Seconda Giornata della manifestazione aperta anche oggi dalle 9 alle 17 : ...30-11:55 SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DEI PROCESSI FORMATIVI 12-12:25 COMUNICAZIONE E MEDIA CONTEMPORANEI PER LE INDUSTRIE CREATIVE AULA FILOSOFI , piano terra, 9:30-10:25 ECONOMIA E MANAGEMENT , 5 ...

VIDEO Nuoto - Campionati Italiani 2018 : il film della Seconda giornata. Scozzoli : “Posso ancora fare meglio!”; Ceccon : “Voglio confermarmi nei 200 misti” : Eccovi tutte le impressioni a caldo dei protagonisti della prima giornata degli Assoluti di Riccione 2018: emozioni condensate in poche parole ma significative. Guardiamole insieme nel nostro film del day-2. SILVIA SCALIA Riferimento nei 50 dorso femminili, la dorsista nostrana è visibilmente soddisfatta della vittoria nell’unica vasca (pass continentale conquistato) confessando, ai nostri microfoni, di aver preparato i 100 metri. Ne ...

LIVE Nuoto - Campionati Italiani 2018 in DIRETTA. Seconda Giornata 11 aprile. super Scozzoli e Ceccon! Bianchi e Di Liddo a Glasgow : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Nuoto 2018. Un day-2 a Riccione ricco di gare che attrarrà l’attenzione degli appassionati presenti sugli spalti della struttura riccionese e, nel contempo, potrebbe regalare dei riscontri interessante agli addetti ai lavori. Le gare di cartello saranno i 100 rana maschili con la presenza di Fabio Scozzoli, plurimedagliato a Copenhagen ...

