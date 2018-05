Scuola | Unione studenti Sicilia | nuovo calendario è inammissibile

Sold out per La Scuola con Silvio Orlando a conclusione della stagione di prosa al Teatro dell'Unione : Aperto anche di domenica, con gli stessi orari, solo in caso di spettacoli o altre attività. Chiuso il lunedì. Per informazioni www. Teatro unioneviterbo.it e Teatro unioneviterbo@gmail.com Tel. 388.

Ultime riforma Scuola 2018 : novità unione primarie-medie - rientro docenti al Sud Video : Novita' in vista per lipotetica riforma 2018 della #scuola targata Matteo #Salvini della Lega: due le misure più importanti e di difficile attuazione, l'unione delle scuole primarie e medie e il ritorno dei docenti al Sud. E' questo l'ambizioso programma di riforma della scuola che Salvini ha in mente, del quale ha parlato gia' in sede di campagna elettorale. Il dettaglio delle misure per la scuola è spiegato dal responsabile dell'Istruzione per ...