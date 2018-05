Scudetto Juve | ecco come verrà festeggiato

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA SE/ Napoli a -6 - festa Scudetto contro la Roma? : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:20:00 GMT)

La Juventus ha in mano lo Scudetto : ecco cosa manca ad Allegri : ROMA - Juventus a un passo dal titolo. Si è già detto dopo il ko del Napoli a Firenze che aveva riportato la Juventus a +4 ma oggi, dopo il pari degli azzurri in casa contro il Toro che fatto ...

Juventus campione d'Italia se... tutte le combinazioni Scudetto : TORINO - Il risultato del San Paolo ha complicato maledettamente le cose al Napoli . Il Torino conquista un pareggio che chiude quasi definitivamente i sogni scudetto di Sarri. Ma la matematica cosa ...

Napoli fermato : è Scudetto virtuale per la Juve Classifica Perché è (quasi) impossibile che i bianconeri non vincano : I partenopei passano in vantaggio con Mertens nel primo tempo. Poi nella ripresa il pari di Baselli e il gol di Hamsik prima della rete del definitivo 2-2

Napoli fermato in casa (2-2) - Scudetto alla Juve è cosa fatta : Prosegue il momento no dei partenopei che al San Paolo non vanno oltre il pari con il Toro e ‘consegnano’ così lo scudetto ai bianconeri: sono 6 infatti i punti di vantaggio quando mancano 2 turni alla fine. Juve avanti anche nella differenza reti, decisiva in caso di arrivo a pari punti (le due squadre sono in equilibrio negli scontri diretti): +61 contro +45, ben 16 lunghezze di differenza

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo Scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...