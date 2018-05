Scudetto al Napoli? Più facile che Putin vinca il Nobel per la Pace

Sarri : "Il Napoli ha perso lo Scudetto a Firenze" : Sebbene la festa scudetto della Juventus sia stata rimandata al prossimo turno per ragioni prettamente aritmetiche, l'assegnazione del settimo campionato consecutivo ai bianconeri è ormai cosa certa. ...

Napoli - il sogno Scudetto finisce in rissa : altro che lieto fine - volano gli stracci tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri : Doveva finire in trionfo, sta finendo “a pesci fetenti”, come direbbero da quelle parti. E non certo per le lacrime di Insigne in campo davanti ai 50mila del San Paolo dopo l’ennesimo pareggio che di fatto ha consegnato lo scudetto virtuale alla Juventus. Ma per il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e Maurizio Sarri, ormai ai minimi storici: il presidente della rinascita e l’allenatore della grandeur partenopea, i due “eroi” della miglior ...

JUVENTUS CAMPIONE D'ITALIA SE/ Napoli a -6 - festa Scudetto contro la Roma? : La JUVENTUS non ha ancora vinto il settimo scudetto consecutivo, ma il 2-2 del Napoli contro il Torino lo avvicina sensibilmente: adesso ai bianconeri basta un punto nelle ultime due gare(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 09:20:00 GMT)

Scudetto - il Napoli molla la presa : 2-2 col Toro - Juve quasi campione : Il Napoli pareggia 2-2 con il Torino e la corsa Scudetto si chiude in maniera definitiva con la Juve in testa con sei punti di vantaggio (titolo non ancora ufficializzato solo per una questione...

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno Scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Serie A 2018 - risultati 36^ giornata (6 maggio) : Napoli-Torino 2-2 - Juventus verso lo Scudetto! Lazio-Atalanta 1-1 - che lotta per la salvezza : La Juventus ha messo definitivamente le mani sullo scudetto. I bianconeri ora hanno sei punti di vantaggio quando mancano due giornate al termine della Serie A 2018: in caso di arrivo a pari punti con i partenopei si andrà a guardare la differenza reti totale e i Campioni d’Italia hanno un +16 di margine nei confronti degli avversari. Ormai è davvero fatta, manca soltanto la matematica certezza: basterà un punto nelle prossime due giornate ...

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa Scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...

