Scomparsi tra Caccamo e Capaci | trovato e arrestato Guzzardo Ultime notizie | accusato

La reunion di Hope e Klaus in The Originals 5 tra morti e Scomparsi : il peggio sta per arrivare? : La reunion di Hope e Klaus in The Originals 5 è stato davvero un momento che i fan ricorderanno per sempre. L'intenso Joseph Morgan riesce a regalare al pubblico un'altra versione di Klaus, l'ennesima dopo quella che abbiamo visto a Mistyc Falls, quella al fianco di Caroline, e poi quella a New Orleans tra sacrifici per amore della famiglia e la nascita della sua bambina. The Originals 5 promette bene e i primi due episodi non hanno deluso le ...

La tragica fine di due adolescenti Scomparsi dopo Natale : uccisi e gettati in una miniera : Due giovani innamorati dello Utah sono stati trovati in una miniera abbandonata dopo che amici e familiari li hanno cercati per mesi. I due ragazzi, di 17 e 18 anni, sarebbero stati uccisi da un 41enne. Il presunto assassino avrebbe costretto la ragazza ad assistere all'omicidio del fidanzato prima di ucciderla.Continua a leggere

Cambia la programmazione di Law & Order Unità Speciale 18 tra Scomparsi e violenze : anticipazioni del 6 e 12 aprile : Un'altra serata all'insegna del giallo è servita da Top Crime con due nuovi casi di Law & Order Unità Speciale 18, la serie tv al suo primo passaggio in chiaro con gli episodi della 18esima stagione. Cosa succederà questa sera e quali saranno i casi che la squadra dovrà affrontare? Tra scomparsi e violenze non c'è mai paura di annoiarsi nel prime time del venerdì sia con gli episodi di Law & Order Unità Speciale 18 previsti per oggi, ...

Tre napoletani Scomparsi in Messico : la telefonata tra il boss ed il poliziotto : Il programma RAI "Chi l'ha visto" torna a parlare dei tre napoletani scomparsi in Messico a fine gennaio, di cui ormai si è persa ogni traccia. A quasi tre mesi dalla scomparsa di Antonio e Raffaele Russo e di Vincenzo Cimmino, la vicenda è sempre più complessa ed inquietante, unica certezza è la corruzione senza freni delle forze dell'ordine messicane. La telefonata tra il boss ed il poliziotto Nella puntata dello scorso 28 marzo, Federica ...

Napoletani Scomparsi in Messico : ecco la telefonata tra il narcos e il capo della polizia : Una telefonata tra il capo della polizia di Guadalajara e un criminale della zona rivela nuovi terribili e oscuri scenari sulla scomparsa dei tre Napoletani in Messico. Nell'intercettazione diffusa ...

“Tu…”. Italiani Scomparsi in Messico - choc a “Chi l’ha visto?”. Trasmessa un’intercettazione agghiacciante che potrebbe far luce sulla sorte dei nostri connazionali svaniti nel nulla : Da quasi due mesi di loro si sono perse le tracce. Vincenzo Cimmino, Raffaele e Antonio Russo, i 3 Italiani scomparsi in Messico lo scorso 31 gennaio sembrano svaniti nel nulla. Nelle settimane scorse le indagini avevano portato all’arresto di 3 agenti della polizia messicana sospettati di aver consegnato a un gruppo armato. Adesso arriva una mezza conferma durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto. Federica Sciarelli, che si occupa del ...

Napoletani Scomparsi in Messico : ecco la telefonata tra il narcos e il capo della polizia : Una telefonata tra il capo della polizia di Guadalajara e un criminale della zona rivela nuovi terribili e oscuri scenari sulla scomparsa dei tre Napoletani in...

“Ci sono dei corpi fatti a pezzi…”. Angoscia per gli italiani Scomparsi in Messico : il terribile ritrovamento che fa temere il peggio. E quei nuovi dettagli che contribuiscono a tracciare una storia davvero assurda : Un’ipotesi inquietante, terribile, che sta prendendo piede nelle ultime ore sulla sorte dei tre napoletani scomparsi dal 31 gennaio in una sperduta regione centrale del Messico: lo stato di Jalisco. Quarantotto ore fa i media locali hanno infatti diffuso una notizia agghiacciante: cinque cadaveri smembrati sono stati scoperti dalla polizia dentro buste di plastica lasciate all’interno di un Suv rosso parcheggiato a bordo di un ...

“Li hanno mangiati”. Italiani Scomparsi in Messico : una notizia spaventosa. Sono trascorsi 37 giorni e dei napoletani venduti dai poliziotti per 43 euro ai narcos non si è saputo nulla. Adesso spunta fuori l’ipotesi più mostruosa : Nuove agghiaccianti risvolti nel caso dei tre napoletani spariti in Messico. Dallo scorso 31 gennaio non si hanno più notizie riguardo a Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino che a quanto pare, gli indizi Sono sempre più forti, Sono stati consegnati ai narcos del locale cartello Nueva Generación di Jalisco, venduti probabilmente dai quattro poliziotti messicani finiti sotto indagine ed a processo. Quello che però ...

Affari e mitra - sulle tracce degli italiani Scomparsi nel Messico comandato dai narcos : A Tecalitlán, regno del cartello di Jalisco, si cercano i tre connazionali. Tra agenti venduti e riti cannibali le speranze di trovarli sono poche