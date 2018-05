ScienzAperta2018 | incontri con il Pianeta Terra all’INGV

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) Dal 7 al 24 maggio l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), apre le porte al pubblico con conferenze, percorsi didattici e proiezioni nelle sedi di Roma, Catania e Palermo. L’occasione, “ScienzAperta –con il”, giunta all’ottava edizione. Parliamo di Geofisica è il tema dei percorsi didattici per le scuole, organizzati da lunedì 7 a venerdì 11 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede INGV di Roma. Venerdì 11 maggio i ragazzi potranno scoprire come localizzare un terremoto ed esplorare i segreti dei vulcani, attraverso laboratori di sismologia e vulcanologia, mentre per i più piccoli sono in programma le attività Vulcani e Origami e Alla scoperta del: Giuseppa e il Drago Tremotto (per bambini dai quattro ai sei anni). Sarà possibile, inoltre, visitare la sala di sorveglianza sismica dell’INGV. Gli appuntamenti di venerdì ...