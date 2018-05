Sci di fondo - Marcus Hellner annuncia il ritiro. “Sento che è il momento giusto” : Marcus Hellner ha detto basta. L’atleta svedese, 32 anni, ha annunciato il proprio ritiro tramite un post su Instagram. “Sento che è il momento giusto, non ho più il 100% di abnegazione necessaria. Il fatto di non aver raccolto nulla a PyeongChang non influisce molto in questa decisione, sicuramente mi sarei aspettato un’annata migliore, ma lo sport è fatto così. Adesso rimarrò con la mia famiglia e mio figlio, poi vedremo cosa sarà ...

Raffaella MaSciadri - Capitana e Presidente. Fondo maternità e un'altra finale scudetto : Tra questi quello sulla Dual Carrier, affinché gli atleti siano preparati, alla fine della carriera agonistica, grazie allo studio ad affrontare il mondo del lavoro e poi quello delle linee guide ...

Eleonora Pedron/ “Max Biaggi? È stata dura laSciarlo - ma gli voglio un bene profondo” : Eleonora Pedron: “Max Biaggi? È stata dura lasciarlo, ma gli voglio un bene profondo”. L'ex Miss Italia ha parlato a Oggi del rapporto con l'ex compagno e di lui in veste di papà(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:00:00 GMT)

Tim - Genish pronto a laSciare Addio se vince il fondo Elliott Battaglia all'assemblea del 4/5 : Amos Genish, ceo di Telecom Italia, sarebbe pronto a lasciare nel caso in cui il fondo Usa Elliott vinca la Battaglia contro il maggiore azionista Vivendi sul controllo del cda all'assemblea del 4 maggio. "Sono l'ad di Tim e sto dalla parte di Tim"... Segui su affaritaliani.it

Scivola in fondo al mercato Croda International : In forte ribasso Croda International , che mostra un disastroso -3,88%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di ...

Sci di fondo sulla spiaggia di Laigueglia : Laigueglia , Savona, Sci ai piedi sulla spiaggia? Anche quest'anno è possibile provare l'ebbrezza dello sci di fondo on the beach nella Baia del Sole per la nona edizione della giornata di sport, divertimento e beneficenza. La manifestazione si sposta sulla spiaggia fronte corso Badarò tra il Bagni Le Palme ed i Bagni Ondina, passando per i Bagni Federico, ma manterrà invariata la sua ...

Sicilia : AsSci - fondo di rotazione per imprese vittime di usura : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - Un fondo di rotazione, da inserire nel bilancio della Regione Siciliana, destinato a finanziare o a garantire le imprese Siciliane vittime di estorsione ed usura. E' la proposta avanzata dall'Assci (Associazione per lo sviluppo e la salvaguardia del credito alle impres

Sci di fondo - Marit Bjoergen annuncia ritiro 'Non ho più motivazioni' : ... che ha fatto il suo esordio olimpico a Salt Lake City 2002 arrivando seconda con la 4X5, si è messa al collo 8 ori, 4 argenti e 3 bronzi a cui vanno aggiunte 4 Coppe del Mondo generali , 2005, 2006, ...

Sci di fondo - Marit Bjoergen annuncia il ritiro! “Non ho le motivazioni per un’altra stagione” : Marit Bjoergen ha annunciato il ritiro dalle competizioni. La campionessa norvegese di sci di fondo dice basta all’età di 38 anni, dopo una carriera ricca di successi e record. L’annuncio è arrivato alla tv norvegese NRK. “Sento di non avere la motivazione che mi serve per dare il 100% per un’altra stagione, per questo preferisco optare per il ritiro“. Bjoergen chiude così una carriera da record. La sua bacheca ...

Rigopiano - turisti Sciacalli in 'gita' a Pasquetta : "Hanno violato i sigilli". Il sindaco : profondo disprezzo : Nel giorno di Pasquetta sono andati nel luogo in cui avevano perso i loro parenti: l?hotel Rigopiano, il resort crollato per una slavina l?anno scorso in quei terribili giorni di...

Scivola in fondo al mercato Datalogic : In forte ribasso Datalogic , che mostra un disastroso -3,14%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Datalogic , ...

Sci di fondo - Federico Pellegrino : “Voglio battere Klaebo al Mondiale. Lavoro per le gare distance” : MILANO – A margine dell’evento organizzato dalla FISI per omaggiare gli atleti che hanno vinto medaglie alle Olimpiadi e conquistato Coppe del Mondo in questa stagione, abbiamo intervistato Federico Pellegrino. Chicco ricorda le emozioni della sprint olimpica, spiegando anche cosa ha pensato durante la gara: “La sprint e’ una gara che si corre sull’uomo e si corre anche sul pensiero degli altri. Devi far pensare di ...

Sci di fondo - Campionati Italiani tecnica classica 2018 : Dietmar Noeckler ed Elisa Brocard chiudono in trionfo : Oggi si sono svolti a Dobbiaco i Campionati Italiani di tecnica classica per quanto riguarda lo sci di fondo, ultime gare della stagione. A trionfare sono stati Dietmar Noeckler ed Elisa Brocard: nella 15km vittoria del poliziotto di Brunico che ha saputo trionfare con il tempo di 26:33.9 precedendo Fabio Pasini di 7 secondi e Francesco De Fabiani di 27 secondi. Il favorito della vigilia ha pagato a caro prezzo un’influenza debilitante ma ...

Fabrizio Frizzi - Gerry Scotti : 'Ti abbraccio amico mio - hai laSciato un segno molto profondo' : Di seguito la lettera di Gerry Scotti a Fabrizio Frizzi pubblicata su La Stampa . 'Caro amico ti scrivo, e sinceramente non avrei mai pensato di scriverti le cose che sto per dirti. La nostra amicizia,...