Santoro | “Mi candido per posto in Cda Rai”

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Visto che la Rai ha potenzialità enormi ma il contesto editoriale attuale è inadeguato, ho pensato di fare una cosa: questa volta manderò il mio curriculum a Camera e Senato per candidarmi come membro del Cda Rai”. Lo ha annunciato Michelenel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova serie di ‘M’, il suo programma che unisce fiction a dibattito e ricostruzione teatrale in studio, che torna su Rai3 dal 10 maggio per quattro puntate dedicate al caso Moro, ricostruito attraverso i ritratti dei grandi protagonisti di quegli anni: Giulio Andreotti, Enrico Berlinguer, Tommaso Buscetta e Licio Gelli.“Anche se magari non mi sceglieranno mai – ha annunciato– io ho un programma preciso per la Rai. La mia idea principale si sviluppa su due punti fondamentali: il primo è che qualsiasi cosa ...