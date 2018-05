Santoro cerca poltrone | ​ Mi candido al cda Rai

ilgiornale

(Di lunedì 7 maggio 2018) Micheleavanza la sua candidatura per un posto nel consiglio di amministrazione della Rai. Il "teletribuno" ha annunciato che invierà il suo curriculum a palazzo Madama e a Montecitorio. Le due Camere di fatto dovranno scegliere alcuni componenti del cda di viale Mazzini come prevede la nuova norma. L'annuncio del giornalista e conduttore è arrivato durante la conferenza stampa in cui ha presentato una docufiction "M" sul rapimento e l'omicidio di Aldo Moro che andrà in onda giovedì.sulla sua candidatura in Rai è stato molto chiaro: "Non ho alcuna speranza...- ha detto- però li costringerò ad aprire un dibattito per scegliere una persona diversa da me e dalle mie idee".E il conduttore ha già due punti fissi nel programma per il servizio pubblico. Il primo riguarda la trasparenza nei costi: "Qualunque cosa produca la Rai si deve sapere quanto costa realmente". ...