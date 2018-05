Santori-Picone FDI | Caso di Scabbia al Malpighi

romadailynews

(Di lunedì 7 maggio 2018) Roma – E’ quanto dichiarano in una nota Fabrizioe Giovanni, rispettivamente portavoce di Difendiamo l’Italia e consigliere del Municipio Roma XII, hanno rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Undiè stato segnalato dal alcuni genitori al liceonel quartiere Bravetta, nel Municipio XII. Questa circostanza segue alcune nostre recenti denunce per la recrudescenza di malattie un tempo debellate in questo quadrante romano. Come la tubercolosi con già 3 casi accertati nell’ultimo mese”. Anche undi tubercololsi “Un fatto grave anche perché gli studenti del plesso scolastico sono ancora sotto screening a causa di uno studente malato di tubercolosi. Chiediamo ora interventi immediati e rassicurazioni per i tanti genitori preoccupati della salute dei propri figli che frequentano il liceo. Oltre alla ...