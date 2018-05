Santa Maria in Trastevere | il restauro della facciata | “Così torna a rivivere la Basilica”

TV - Rai Storia : “Italia. Viaggio nella Bellezza” - Santa Maria Antiqua e la pittura bizantina nell’Italia meridionale : Una chiesa altomedievale nel cuore del Foro romano con uno spettacolare ciclo di affreschi. È Santa Maria Antiqua , da molti considerata la “cappella Sistina” dell’VIII secolo, che dopo quasi 30 anni riapre al pubblico con un nuovo suggestivo allestimento. Un luogo al centro di “Italia. Viaggio nella Bellezza” , il programma realizzato da Rai Cultura in collaborazione con il MiBACT, in onda il 7 maggio alle 22.10 su Rai Storia . Le pitture di Santa ...

Santa Maria CAPUA VETERE - L'ospedale Melorio al collasso - Mariagabriella Santillo - Campania libera - : «Preoccupazione per i livelli di ... : Tutte assicurano 24 ore di funzionamento, ma tra poco, con la politica cieca in atto, che é quella del risparmio mediante il taglio di risorse umane e strumentali, si corre il serio pericolo di ...

Claudio Santa maria : "Francesca Barra? La sua purezza e onestà affossata dall'invidia degli italiani" : "Francesca ha lottato fino in fondo per amore della sua terra. È stato faticoso il dopo: le offese, le accuse, gli articoli pieni di menzogne". Claudio Santamaria , intervistato da Vanity Fair, torna a parlare della compagna Francesca Barra, candidata alle scorse elezioni tra le fila del Pd a Matera. L'attore è stato al suo fianco, sostenendola anche politicamente e difendendola dagli attacchi.Si legge su Vanity Fair:È ...

Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti (video) - il primo film italiano targato Netflix : Marco Giallini e Claudio Santamaria in Rimetti a noi i nostri debiti. Questi sono gli attori e il titolo del primo film italiano annunciato da Netflix all'evento romano di oggi, See Whats Next, e che vedremo già il prossimo maggio. La piattaforma continua a credere nel nostro Paese e dopo il successo di Suburra La Serie (annunciata già la seconda stagione) e al cospetto del debutto di Baby, la serie dedicata allo scandalo dei Parioli, sembra ...