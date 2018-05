Sanremo verso il Baglioni bis Il dg Rai Orfeo | È quasi fatta

BOOM! Sanremo 2019 verso il Baglioni bis - con Hunziker e Favino : Claudio Baglioni , Michelle Hunziker , Pierfrancesco Favino “Bene, bravi, bis“. In Rai sembrano avere le idee chiare per il Festival di Sanremo 2019 . L’obiettivo è quello di ripetere il successo del 2018 quando Claudio Baglioni , Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino hanno conquistato quasi 11 milioni di italiani in media (pari al 52.27% di share) nelle cinque serate. E chi meglio dello stesso trio, avranno pensato, potrà ...

La finale di Sanremo Young il 14 marzo su Rai1 con Simon Le Bon : ospiti e concorrenti in gara verso la finalissima : La finale di Sanremo Young va in onda in diretta su Rai1 mercoledì 14 marzo. I 6 concorrenti finalisti si sfideranno ancora una volta per aggiudicarsi un posto alla finalissima di venerdì 16 marzo, ultima puntata, in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo. I 6 giovanissimi del teen talent condotto da Antonella Clerici, questa sera presenteranno brani celebri della storia del Festival di Sanremo ma si esibiranno anche in duetto con gli ...