Sanità | Federfarma Verona | su cannabis terapeutica troppa confusione

meteoweb.eu

: Federfarma Verona: “La cannabis in vendita fuori dalla farmacia non ha alcun effetto terapeutico” - Quotidiano Sani… - QSanit : Federfarma Verona: “La cannabis in vendita fuori dalla farmacia non ha alcun effetto terapeutico” - Quotidiano Sani… - MattiaAndriotto : #Salute #Sanità #Ipertensione le #regole per #misura #pressione #sangue perfetta - Federfarmaroma : Ecco le 5 innovazioni che aiuteranno a gestire gli anziani in casa...Scopri di più cliccando sull'immagine.… -

(Di lunedì 7 maggio 2018), 7 mag. (AdnKronos) – “Fare chiarezza sui preparati a base diad azionee sulla loro dispensazione è un nostro dovere, in primis per non creare false aspettative o insinuare dubbi nei pazienti veramente bisognosi di cure e nelle loro famiglie che vivono quotidianamente drammi reali e sofferenze ineluttabili”. Arianna Capri vicepresidente diinterviene energicamente in merito allamedicinale che, sottolinea, “può essere erogata solo dalle farmacie ospedaliere e di comunità capillarmente distribuite sul territorio. Fermo restando che laacquistabile fuori canale farmacia non ha alcun effetto terapeutico definito”.“Una prima puntualizzazione deve essere fatta in merito alla concentrazione (titolo) dei principi attivi quali il Thc (tetraidrocannabinolo) e Cbd (cannabidiolo), presenti in ...