Salvini | vertice con Di Maio | senza governo politico al voto l' 8 luglio M5S | no a

Al via terzo giro di consultazioni. Tensioni al vertice Salvini-Berlusconi su offerta M5s : Di Maio: ok a premier esterno ma resta veto su FI. Il leader del Carroccio apre mentre il Cavaliere non intende rimanere fuori da un eventuale governo politico con i 5 Stelle e avverte che mai darà il ...

Matteo Salvini contro Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni : il retroscena dal vertice del centrodestra : Il centrodestra sull'orlo della rottura, ancora una volta. Ma ora il tempo sta per scadere e l'aut auto non è di Luigi Di Maio , ma di Sergio Mattarella . A poche ore dall'ultimo giro di consultazioni,...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : governo - vertice Salvini-Berlusconi infuocato (oggi - 7 maggio 2018) : Ultime notizie, di oggi 7 maggio 2018: Di Maio fa un passo indietro e cerca intesa con Salvini. Al vertice del centrodestra duro scambio tra il leghista e Berlusconi.

Di Maio spiazzail centrodestraTensioni al vertice Salvini-Berlusconi : Il leader dei 5 Stelle: premier terzo, senza Forza ItaliaIl capo leghista e quello di FI oggi insieme al Colle

Vertice centrodestra a Palazzo Grazioli : resa dei conti Salvini-Berlusconi : Il centrodestra si è riunito in serata a Palazzo Grazioli per decidere una linea comune alla vigilia delle nuove consultazioni del Colle per formare un governo. Al Vertice, iniziato intorno...

Tensione Salvini-Berlusconi sull’offerta M5S per il governo - bocche cucite all’uscita dal vertice : Il vertice di domenica sera del centrodestra a Palazzo Grazioli si conclude senza un comunicato ufficiale o senza dichiarazioni al termine. Matteo Salvini e Giorgia Meloni lasciano la residenza romana di Silvio Berlusconi senza proferire alcuna parola ai cronisti....

GOVERNO - ULTIMA OFFERTA DI MAIO A Salvini/ Centrodestra - vertice a Palazzo Grazioli : strappo con Berlusconi? : GOVERNO, ULTIMA OFFERTA Di MAIO a SALVINI: Centrodestra, vertice decisivo a Palazzo Grazioli. Il leader della Lega terrà fede ai patti o sacrificherà

Centrodestra ultima spiaggia : vertice Salvini-Meloni per rispondere a Berlusconi : Per il futuro governo si parte dalla nostra area politica, che ha vinto le elezioni del 4 marzo, e dai nostri programmi. Di Maio si metta l'anima in pace'. Carroccio resta contrario a qualsiasi ...

M5s - ultimo tentativo : ok premier terzo - no a Berlusconi né a governo tecnico. Vertice cxd per la risposta di Salvini : Il leader pentastellato pronto a fare un passo indietro, purché la Lega si sganci dal Cavaliere e si impegni su un programma preciso - Alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, Luigi ...

