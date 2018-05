Salvini | senza governo al voto l’8 luglio

Salvini : senza governo al volo l’8 luglio : Nuovo “giro” di incontri con Mattarella al Quirinale. Di Maio: «No a un governo tecnico» Martina, segretario “reggente” del Pd: «Nessun incarico al buio»|Il calendario completo dei colloqui

Salvini - vertice con Di Maio : senza governo politico al voto l'8 luglio. M5S : no a esecutivi tecnici : vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. senza...

Esecutivo tecnico senza numeri Governo di centrodestra o voto Salvini ha la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Governo di centrodestra o voto Esecutivo tecnico senza numeri Salvini ha la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Di Maio : «Ok a premier terzo scelto con Salvini e impegno sul programma ma senza Berlusconi» : No «a governi tecnici», ha detto il leader del M5S, però, serve una personalità politica. Primi obiettivi: realizzare il reddito di cittadinanza, togliere la Fornero e fare una legge anticorruzione...

Di Maio a Salvini : scegliamo un premier terzo - ma senza Berlusconi : Roma, 6 mag. , askanews, Luigi Di Maio, capo politico del Movimento Cinque Stelle, si dice disponibile a fare un passo indietro e scegliere con Matteo Salvini un altro premier alla guida di un governo ...

[Il retroscena] Lo schiaffo di Mattarella a Salvini : niente incarico senza maggioranza chiara. Scatta la caccia a 50 parlamentari : ... cosa che avrebbe ovvie ricadute depressive sull'economia del Paese e colpirebbe soprattutto i consumatori già in difficoltà. Subito dopo l'esecutivo sarà chiamato a modificare la legge elettorale, ...

[Il retroscena] Lo schiaffo di Mattarella a Salvini : niente incarico senza maggioranza chiara. Scatta la 50 parlamentari : ... cosa che avrebbe ovvie ricadute depressive sull'economia del Paese e colpirebbe soprattutto i consumatori già in difficoltà. Subito dopo l'esecutivo sarà chiamato a modificare la legge elettorale, ...

Matteo Salvini sta realizzando la Padania senza dirlo? : Una mossa, silenziosa, che mira a consolidare quella credibilità politica mai considerata possibile fino a qualche mese fa. Una scelta che, finora, ha pagato. Elezioni dopo elezione, Regione dopo ...

Di Maio a Salvini : 'Chiediamo al Quirinale il voto a giugno'. Salvini : 'Facciamo governo senza Pd' : Nuova presa di posizione del leader M5s dopo la chiusura di ieri di Matteo Renzi a un dialogo con i pentastellati . Di Maio propone, a questo punto, a Salvini di chiedere al Colle di tornare al voto a ...

Salvini avverte : «Senza intesa con M5S un nuovo governo e subito al voto» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Salvini avverte : «Senza intese con M5S - un nuovo governo ci porti subito al voto» L’«ipotesi-responsabili» per fermare l’Iva : Il segretario della Lega: «Il Movimento dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Salvini : 'Senza governo centrodestra-M5s votare entro l'estate' : "Non possiamo tenere il Paese sospeso per altre settimane o altri mesi". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a proposito della formazione del governo. "Per quanto mi riguarda la via ...

“Accordo con i 5 Stelle senza Fi” - così Salvini scaricherà Berlusconi : Luigi Di Maio continua a dire che il forno della Lega è chiuso e aspetta, come ha promesso al Capo dello Stato, che la prossima settimana la direzione del Pd si pronunci. Ma cosa farà il leader dei 5 Stelle quando Matteo Salvini annuncerà di essere disponibile a un accordo di governo senza Silvio Berlusconi? L’annuncio verrà fatto subito dopo le el...