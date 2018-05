Salvini | Pronto a governo centrodestraAltrimenti si vota l' 8 7 | per Di Maio è

Salvini : pronto a governo centrodestraDi Maio : "Governo politico solo con Lega" : Le delegazioni di M5s e centrodestra hanno incontrato Mattarella ma la situazione non si sblocca: pentastellati pronti a governare con Salvini, centrodestra avanti unito.

Sergio Mattarella pronto a un governo di tregua se non si sblocca la trattativa tra Salvini - Di Maio e Berlusconi : Ha aspettato due mesi Sergio Mattarella , ha concesso tempo e pazienza a Movimento 5 stelle e Lega prima a M5s e Pd poi. E l'ultima possibilità ai partiti l'ha data ieri quando sembrava che Luigi Di ...

Salvini : "Pronto a fare un governo" : "Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso ...

Salvini : “Pronto a fare un governo” : Roma, 7 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo offerto al Presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non può aspettare e che i problemi da risolvere sono tanti, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese: dal lavoro alle tasse, dalle pensioni all’immigrazione”. Lo ha detto Matteo Salvini, al termine ...

Di Maio : "Pronto a passo indietro - scegliamo un premier con Salvini" : Il capo politico del M5s ribadisce il no a Berlusconi, a governi tecnici e del presidente: "Non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci, scegliamo una personalità politica".

Governo - Di Maio : "Pronto a fare un passo indietro - scegliamo un nome insieme a Salvini" : Il capo politico del M5s ribadisce il no a Berlusconi, a governi tecnici e del presidente: "Non minaccio nulla ma il rischio di azioni non democratiche può esserci"

Di Maio pronto a rinunciare a ruolo di Premier<br>se Salvini molla Berlusconi? : Nonostante manchino dichiarazioni ufficiali in questo senso, molti quotidiani stamattina titolano parlando di un possibile mezzo passo indietro di Luigi Di Maio pur di riprendere le trattative con Matteo Salvini. Secondo i principali giornali italiani, infatti, il leader del MoVimento 5 Stelle sarebbe pronto a rinunciare al ruolo di Premier pur di governare con la Lega, ma, ovviamente, un Lega che si stacchi definitivamente da Forza Italia. ...

Salvini : "Pronto per governo Centrodestra-M5S fino a dicembre - no a tecnici" : Matteo Salvini è intervenuto oggi in conferenza a Milano e ha parlato della situazione di stallo in cui si trova il Paese oggi, confermando la sua disponibilità a un governo di scopo tra Centrodestra e MoVimento 5 Stelle fino a dicembre per portare a termine le riforme più importanti, inclusa quella delle legge elettorale, e poi tornare al voto. I suoi "no" categorici sono per un qualsiasi coinvolgimento di Matteo Renzi e per un governo ...

Lunedì nuove consultazioni : Mattarella cerca soluzioni. Salvini : 'Pronto anche col M5s' : Si parte alle 10 con i 5 Stelle, alle 11 il centrodestra unito, a mezzogiorno toccherà al Pd. L'ennesimo 'giro' si concluderà nel pomeriggio con i presidenti di Camera e Senato. Di Maio: 'Si profila ...