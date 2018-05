Salvini non raccoglie l' offerta di Di Maio e chiede l' incarico Cosa farà Mattarella

Il pressing di Salvini su Di Maio - per ora - non ha effetto : Andare al voto e farlo presto. Non sembra fare breccia, per ora, il pressing della Lega sul Movimento 5 Stelle e sulla possibilità di un governo a tempo, lanciata dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Non c'è alcun semaforo verde, ma non manca qualche pentastellato che si augura uno spiraglio. Per i pentastellati ormai è difficile fidarsi "Dopo 60 giorni in cui si è tentato tutto il ...

Giancarlo Giorgetti - braccio destro di Salvini : "Di Maio non conta più un c..." : "Di Maio non conta più un cazzo. L'incarico l'avrà Salvini". Così Giancarlo Giorgetti, alla Camera con Matteo Salvini, lasciando il ristorante per andare ai gruppi. Al cronista che gli chiede se il quirinale sia d'accordo con un incarico al buio, Giorgetti risponde: "Accenderemo la luce".

Sergio Mattarella pronto a un governo di tregua se non si sblocca la trattativa tra Salvini - Di Maio e Berlusconi : Ha aspettato due mesi Sergio Mattarella , ha concesso tempo e pazienza a Movimento 5 stelle e Lega prima a M5s e Pd poi. E l'ultima possibilità ai partiti l'ha data ieri quando sembrava che Luigi Di ...

Governo : nuove consultazioni - Salvini e Di Maio chiudono a governo del presidente. Non escluso voto a luglio : "Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Governo di centrodestra o voto L'esecutivo tecnico non ha i numeri Salvini ha la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico a Mattarella. Il punto : Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ad un’alleanza di governo con i pentastellati. Ma ...

Salvini non rompe con Berlusconi : “In campo per un governo di centrodestra” : Matteo Salvini non rompe con l’alleato Berlusconi e insiste nel chiedere un mandato a Mattarella per formare un governo di centrodestra. «Contiamo - ha detto al termine delle consultazioni con il Capo dello Stato - che sia l’ultima volta che cerchiamo una maggioranza. Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci del fatto che il Paese non...

La rottura fra Salvini e Berlusconi non c'è. Di Maio ribadisce al Quirinale : "Sì alla Lega - no a governi tecnici" : "Quando dico vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se abbiamo eletto delle ...

Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra - Salvini non rompe con Berlusconi : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

Governo balneare e poi al votoSalvini non molla Forza Italia : Si profila un difficile compromesso nel Centrodestra. La Lega non lascerà Forza Italia per dar vita ad un esecutivo con il Movimento 5 Stelle, visto il no categorico di Silvio Berlusconi al passo indietro con l'appoggio esterno, ma Matteo Salvini non sosterrà alcun Governo tecnico o del Presidente Segui su affarItaliani.it

Fantocci anti-Salvini con la svastica nel Napoletano. Il leader leghista : 'Non ho paura' : Un attacco diretto al leader della Lega Matteo Salvini nel Napoletano, a Quarto, dove due Fantocci con una maglia verde sono stati trovati appesi a testa in giù. Sui pupazzi la scritta 'Noi con ...

Salvini : “Dove c’è Renzi non ci sono io - col M5s fino a dicembre oppure subito il voto” : Il leader della Lega ribadisce la contrarietà a un governo con il PD e rilancia l'ipotesi di un governo col M5s fino a dicembre.Continua a leggere