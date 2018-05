Salvini non molla Berlusconi ma sul voto anticipato è con Di Maio

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - Salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Salvini in diretta Facebook : «Ho fatto tutti i passi indietro ma ancora litigi non c'è nulla da fare» : 'Io ho fatto tutti i passi indietro, ma niente, ancora litigi. Allora ho detto a Mattarella che ci metto la faccia, ci provo con tutti. Tranne con il Pd. Io non amo i due forni, non mi piace chi ama i ...

Consultazioni - Salvini : "Se non cadono veti degli uni contro gli altri - 8 luglio si torna al voto" : "Fino all'ultimo lavorerò sia come Lega che personalmente per dare un governo a questo Paese. Proverò a far cadere i veti degli uni contro gli altri, che ancora ci sono. Se questi veti rimanessero l'...

Salvini e Di Maio : «Voto l'8 luglio se non si fa un governo politico». M5S : da oggi in campagna elettorale : Vertice a tre, al gruppo della lega alla Camera, tra Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Luigi Di Maio. Al centro, si apprende ancora, le valutazioni sulla data delle prossime elezioni. Senza...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Il pressing di Salvini su Di Maio - per ora - non ha effetto : Andare al voto e farlo presto. Non sembra fare breccia, per ora, il pressing della Lega sul Movimento 5 Stelle e sulla possibilità di un governo a tempo, lanciata dal segretario del Carroccio, Matteo Salvini. Non c'è alcun semaforo verde, ma non manca qualche pentastellato che si augura uno spiraglio. Per i pentastellati ormai è difficile fidarsi "Dopo 60 giorni in cui si è tentato tutto il ...

Giancarlo Giorgetti - braccio destro di Salvini : "Di Maio non conta più un c..." : "Di Maio non conta più un cazzo. L'incarico l'avrà Salvini". Così Giancarlo Giorgetti, alla Camera con Matteo Salvini, lasciando il ristorante per andare ai gruppi. Al cronista che gli chiede se il quirinale sia d'accordo con un incarico al buio, Giorgetti risponde: "Accenderemo la luce".

Sergio Mattarella pronto a un governo di tregua se non si sblocca la trattativa tra Salvini - Di Maio e Berlusconi : Ha aspettato due mesi Sergio Mattarella , ha concesso tempo e pazienza a Movimento 5 stelle e Lega prima a M5s e Pd poi. E l'ultima possibilità ai partiti l'ha data ieri quando sembrava che Luigi Di ...

Governo : nuove consultazioni - Salvini e Di Maio chiudono a governo del presidente. Non escluso voto a luglio : "Quando dico - ha detto inoltre - vogliamo fare un contratto con la Lega stiamo considerando una forza politica: la novità è che siamo disposti a trovare un presidente del Consiglio insieme. Se ...

Governo di centrodestra o voto L'esecutivo tecnico non ha i numeri Salvini ha la camicia (ben stirata) : O Governo politico con incarico a Matteo Salvini, in quanto leader della coalizione vincente. O Governo tecnico senza i voti (poiché centrodestra e Cinquestelle hanno già detto di no) per sciogliere le Camere e votare al più presto Segui su affaritaliani.it

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico a Mattarella. Il punto : Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ad un’alleanza di governo con i pentastellati. Ma ...