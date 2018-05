Salvini in diretta Facebook | «Ho fatto tutti i passi indietro ma ancora litigi non c' è

Salvini in diretta Facebook : 'Senza fiducia in Parlamento si va al voto' : 'Io ho fatto tutti i passi indietro, ma niente, ancora litigi. Allora ho detto a Mattarella che ci metto la faccia, ci provo con tutti. Tranne con il Pd. Io non amo i due forni, non mi piace chi ama i ...

Salvini in diretta Facebook : «Senza fiducia in Parlamento si va al voto» : «Io ho fatto tutti i passi indietro, ma niente, ancora litigi. Allora ho detto a Mattarella che ci metto la faccia, ci provo con tutti. Tranne con il Pd. Io non amo i due forni, non mi piace...

Governo - consultazioni in diretta. Salvini : “Mia disponibilità per fare esecutivo di centrodestra”. Di Maio : “No a tecnici” : “Non siamo disponibili a un Governo tecnico”. Ed è ancora possibile dare vita a un “Governo politico”. Così Luigi Di Maio al termine delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il capo politico del M5s ha sentito nella notte e in mattinata Matteo Salvini, che ieri aveva aperto alla sua offerta di formare un Governo politico M5s-Lega guidato da un premier terzo. Ma anche il leader ...

Salvini in diretta al TgLa7 : querelerò chi parla di soldi o ricatti : Il leader del Carroccio replica così alle insinuazioni di Di Maio sui problemi finanziari che lo legano a Berlusconi -

ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018/ Risultati live diretta affluenza h19 : Salvini “all’ultimo voto” : Risultati ELEZIONI REGIONALI FRIULI VENEZIA GIULIA 2018: Fedriga è il favorito per la vittoria ma il centrodestra rischia di rompersi. Bolzonello e Fraleoni Morgera possono sorprendere?(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Consultazioni Fico - Martina apre a M5s/ Governo diretta live : “alleanza Pd - senza Lega”. Salvini “non esiste” : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 17:15:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO : PD - POI M5S/ Diretta live Governo - Martina-Di Maio ‘carte’ Mattarella : Salvini “Renzi? No” : FICO, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 11:30:00 GMT)

Governo - diretta – Berlusconi : “Centrodestra parli col Pd”. Salvini : “La Lega non ci starà mai. Io a disposizione del Colle” : La coalizione di centrodestra si spacca, ancora, su Pd e Movimento 5 stelle e ora salta qualsiasi ipotesi di trattativa di Governo. Il quadro, per paradosso, è ancora più confuso della scorsa settimana. La situazione è precipitata nel giro di poche ore: mentre la presidente del Senato saliva al Colle per parlare dei risultati del suo mandato esplorativo, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi litigavano in diretta tv. Se da una parte infatti ...

Salvini : se serve mi metto in campo direttamente io per governo : Roma, 19 apr. , askanews, 'Ci proverò fino alla fine, se serve mi metto in campo direttamente io pur di non perdere altro tempo'. Lo ha detto Matteo Salvini parlando ai microfoni del Tg di La7 dal ...

Salvini : "Mi metto in campo direttamente io" : "Vedo questi giochini, gente che tira in lungo. La gente ha fretta, le aziende chiudono, le tasse sono ancora troppo alte. Non mi interessano le logiche politiche: o si fa un tavolo centrodestra-M5S o non ho più tempo da perdere. Io ci proverò fino alla fine e se serve mi metto in campo direttamente io". Così Matteo Salvini parlando a Isernia, in Molise. "Non vorrei che qualcuno non avesse la stessa voglia di far partire un ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “Accordo con il M5s è fare partire il dialogo sulle cose da fare” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui al capo dello Stato. Le premesse non sembrano positive: ...

Governo - consultazioni Casellati – Diretta – Salvini : “M5s parli di programmi e non di posti. Ma ci sono segnali di novità” : E’ il giorno del secondo giro di consultazioni della presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, incaricata del mandato esplorativo dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella di verificare un’eventuale maggioranza da comporre tra i partiti di centrodestra e i Cinquestelle. La presidente Casellati andrà domani al Quirinale a riferire gli esiti dei colloqui. Alle 14,30 la seconda carica dello Stato ha ricevuto la ...

Consultazioni - centrodestra unito da Casellati Parla Salvini Diretta video : A palazzo Giustiniani secondo giro di incontri con i partiti, come da mandato esplorativo che le è stato conferito dal capo dello Stato

Consultazioni della Presidente Casellati in diretta<br>Ultimatum di Di Maio a Salvini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA PAGINAOre 18:35 - Centinaio e Giorgetti sono ancora a colloquio con la Casellati.Ore 18:16 - In attesa del turno di Forza Italia, Silvio Berlusconi si sta confrontando con Gianni Letta a Palazzo Grazioli. Per il momento i capigruppo Centinaio e Giorgetti stanno ancora parlando con la Presidente Casellati.Ore 18:03 - Mentre è ancora in corso il colloquio tra Casellati, Centinaio e Giorgetti, arriva la notizia che ...