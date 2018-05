Salvini ha chiesto l’incarico di governo per il centrodestra

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi. Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...

Salvini : “Di Maio torni sulla Terra così parliamo di programmi Il Pd? Berlusconi me lo ha chiesto e gli ho risposto di no” : Vede M5s e Pd che cominciano a parlarsi da lontano e allora rilancia: “Di Maio torni sulla Terra: ci vediamo, ragioniamo di tasse, lavoro, pensioni e si parte”. Giura fedeltà alla coalizione di centrodestra per rispetto agli elettori, ma svela che Berlusconi gli ha chiesto di fare un governo con il Pd “ma io gli ho risposto ‘non pensarci neanche”. Dice sì a Casellati, a Fico, a un terzo nome qualsiasi a patto che ...

Consultazioni bis - Salvini : “Abbiamo chiesto l’incarico? No”. Meloni : “Sì - per il leader della Lega” : Contraddizioni in casa centrodestra, dopo le Consultazioni al Colle. Intercettati dai cronisti, Salvini e Meloni forniscono due versioni differenti. O meglio, opposte. “Abbiamo chiesto l’incarico? No”, taglia corto il leader della Lega. Al contrario, Meloni conferma la richiesta dell’incarico e aggiunge: “Pensiamo a Giorgetti come personalità? No, veramente lo abbiamo chiesto per Salvini“. L'articolo ...

Consultazioni - Meloni : “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini a patto che il centrodestra resti compatto” : “Abbiamo chiesto l’incarico per Matteo Salvini, crediamo che sia giusto che sia lui a tentare di trovare una maggioranza. Se non ci riuscisse spetterebbe a Salvini trovare una personalità diversa. Ma ora noi siamo leali a quanto abbiamo detto agli Italiani”. Lo ha detto al termine delle Consultazioni al Quirinale la presidente di Fdi Giorgia Meloni. L'articolo Consultazioni, Meloni: “Abbiamo chiesto l’incarico per Salvini ...

Gelataia vs Salvini : “Non gli ho parlato - né gli ho dato del razzista. Ho chiesto a collega di sostituirmi” : “Sto leggendo che io avrei dato del razzista a Salvini. Io non gli ho proprio parlato, perché stavo servendo altre persone. Sono andata nel retro del bar e ho chiesto a una mia collega di sostituirmi, ”. Inizia così a La Zanzara (Radio24) il racconto di Nadia, la Gelataia che non ha voluto servire il leader della Lega, Matteo Salvini, nella gelateria milanese Baci Sottozero. “La mia collega è andata a servire Salvini” – continua – “e io ho ...

Salvini ha chiesto di cancellare le sanzioni contro la Russia - : I paesi dell'UE hanno approvato prima sanzioni individuali contro persone fisiche, poi settoriali misure restrittive che riguardano l'intero settore dell'economia. Mosca ha adottato misure di ...