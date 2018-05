Salvini | disponibili a ricevere mandato per formare governo

Salvini : offerto a Mattarella disponibilità a guidare governo : Roma, 7 mag. , askanews, 'Abbiamo offerto al presidente della Repubblica, consci del fatto che il paese non può aspettare, la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli ...

Consultazioni. Di Maio : 'no' a governi tecnici. Disponibili con Salvini a scegliere premier terzo : Il leader dei 5Stelle ha ribadito la linea del Movimento. Ora la palla passa al laeder della Lega. In mancanza di una intesa, si torna al voto

Di Maio : «Con Salvini si chiude qui - accordo con il Pd o si torna al voto». Martina : disponibili al dialogo : Dopo l'incontro alla Camera la delegazione del Pd, il presidente di Montecitorio Roberto Fico incontra la delegazione M5s composta dal capo politico Luigi Di Maio e dai capigruppo...

Governo - Di Maio : “Disponibili a parlare di programmi ma ci sono dei limiti : al tavolo solo con Salvini” : “Resta aperto l’invito a formare il Governo con due forze politiche, ma non ci si può chiedere di ricominciare daccapo con tavoli”. Così Luigi Di Maio al termine del colloquio con la presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, incaricata di formare il nuovo Governo. “Con molta onestà vi dico: andremo avanti ma senza pensare a colpi di scena a Di Maio al tavolo con quattro partiti a trattare sui ministri, a Di Maio al ...

Consultazioni - Salvini : “Abbiamo già in testa la squadra. Ma non siamo disponibili ad un governo a tempo”. : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

Salvini : vista disponibilità per Senato appoggeremo M5S a Camera : Roma, 23 mar. , askanews, 'vista la disponibilità dei 5stelle a sostenere un candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, noi ne appoggeremo uno dei 5stelle alla presidenza Camera. ...

Meloni (Fdi) : “Indisponibili a governi fuori da campo centrodestra. Se Salvini fallisce? Indichi lui il piano B” : “L’obiettivo di Fratelli d’Italia è un governo di centrodestra, su questo serve più convinzione. Siamo indisponibili a governi fuori dal perimetro del centrodestra”. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni durante una conferenza stampa a Roma, dopo il primo incontro con i parlamentari neo eletti del partito. “Secondo noi spetta a noi il primo premier incaricato, e il nostro premier incaricato è ...

Salvini apre al Pd : «Spero disponibili a via di uscita per il Paese. Manovra con meno tasse». Ma i dem dicono no : «Non ho fretta, non ho smanie, non ho ambizioni personali se non di mantenere gli impegni con gli elettori. Vado al governo soltanto se posso mantenere gli impegni presi, non mi interessa...

Matteo Salvini sollecita il Pd : 'Spero siano disponibili...'. Ma i dem rispondono picche : "O c'è un governo politico o la parola torna agli italiani". Lo ha detto il segretario della Lega , Matteo Salvini , a Milano. "Io farei domattina una legge elettorale che dà un premio alla coalizione ...