Salvini-Di Maio chiedono elezioni l’8 luglio Attesa per le parole di Mattarella

Salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio. La nota del Quirinale : «Mai chiesto incontro tra Lega e M5S» : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|

Salvini-Di Maio chiedono elezioni l’8 luglio. Mattarella pronto a governo di tregua : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale pronto a varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Il patto della data : fallisce ultimo faccia a faccia Di Maio-Salvini : È passata da poco l'ora di pranzo quando nel palazzo dei gruppi della Camera va in scena il vertice che potrebbe dare una sterzata alla giornata. Si incontrano Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla presenza di Giancarlo Giorgetti. Dura poco meno di mezz'ora. E fallisce. L'ultimo assalto del leader della Lega al no ribadito dal Movimento 5 stelle a qualunque tipo di intesa con Silvio Berlusconi, sbatte contro un muro. Preso atto ...

ll Quirinale costretto a smentire Salvini e Di Maio : Arriva un richiamo ufficiale da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato non ha mai invitato

Salvini e Di Maio d'accordo<br>Senza governo politico al voto l'8 luglio : 16:20 - Il M5s da oggi è in campagna elettorale: "Alle elezioni sono sicuro che ancora una volta gli italiani ci sorprenderanno, ma tutti i partiti si dovranno assumere la responsabilità di aver pensato ai loro interessi. Da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e raccontiamo questi mesi di bugie" ha detto il leader pentastellato che in un video messaggio postato su Facebook dice che il 40% dei consensi per i 5 Stelle è "a portata di mano" e ...

Grasso denuncia : “irrispettosi Salvini e Di Maio” : Uno sgarbo istituzionale senza precedenti. I due giovani leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sostituiscano al Capo dello

Giorgetti asfalta Di Maio : "Non conta più un c...". Ma Salvini : "Era solo una battuta" : 'Di Maio non conta più un c..., il leader incaricato sarà Matteo Salvini '. Così il capogruppo della Lega alla Camera, Giancarlo Giorgetti, interpellato dai cronisti a Montecitorio risponde a chi gli ...

Ora Salvini e Di Maio vogliono le elezioni l'8 luglio. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 15,20 del 7 maggio 2018*. In una brusca accelerazione della crisi politica che dura da oltre due mesi, Lega e M5S hanno annunciato un accordo per andare ad elezioni anticipate l'8 luglio. Una mossa che pone i due partiti in aperto contrasto con la linea del ...