salvini di maio berlusconi elezioni

Mattarella - salvini-Di Maio : “No a Governo neutrale”/ Solo il PD d'accordo col Presidente : La mossa di Mattarella: "Governo neutrale fino a dicembre, poi Elezioni nel 2019". Sfida a Di Maio e Salvini: opzione del Colle "voto subito a luglio o in autunno, ma ci sono dei problemi.."(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 21:58:00 GMT)

Mattarella : 'Non c'è maggioranza politica - via a governo neutrale' - salvini e Di Maio dicono no : voto subito : 7 mag 19:07 Mattarella: Partiti decidano, governo fino a dicembre o voto a luglio Un governo "di garanzia" e "neutrale", pronto a dimettersi nel caso in cui dovesse emergere una maggioranza politica, ...

Luigi Di Maio e Matteo salvini - asse contro il governo neutrale : no a Sergio Mattarella - 'voto subito' : Il 'governo neutrale' proposto da Sergio Mattarella ? Un immediato disastro: al vaffa del presidente, i partiti rispondono con un altro vaffa. In primis Giorgia Meloni , contraria ad 'esperimenti da ...

salvini e Di Maio sono già in campagna elettorale. E sono pronti a tutto (noi un po’ meno…) : Nel giorno in cui Mattarella è costretto nuovamente a prendere atto della impossibilità di dare un governo politico al Paese, Di Maio e Salvini aprono ufficialmente la loro campagna elettorale. Come? L'uno rinnegando l'ennesimo principio cardine del Movimento, l'altro sparando a zero su Renzi e Monti (con l'aiuto di qualche ricostruzione fantasiosa...).Continua a leggere

salvini-Di Maio chiedono elezioni l’8 luglio. Attesa per le parole di Mattarella : Terzo e ultimo giro di consultazioni al Colle: uno spazio di accordo non sembra possibile. M5s conferma l’indisponibilità a governare con Berlusconi ma la Lega non molla il Cavaliere. Salvini e Di Maio d’accordo sulla possibile data delle urne: senza Esecutivo politico al voto l'8 luglio. Il Quirinale potrebbe varare un governo neutro. Senza la fiducia in Parlamento, il Colle paventa elezioni estive...

Il patto della data : fallisce ultimo faccia a faccia Di Maio-salvini : È passata da poco l'ora di pranzo quando nel palazzo dei gruppi della Camera va in scena il vertice che potrebbe dare una sterzata alla giornata. Si incontrano Luigi Di Maio e Matteo Salvini, alla presenza di Giancarlo Giorgetti. Dura poco meno di mezz'ora. E fallisce. L'ultimo assalto del leader della Lega al no ribadito dal Movimento 5 stelle a qualunque tipo di intesa con Silvio Berlusconi, sbatte contro un muro. Preso atto ...

ll Quirinale costretto a smentire salvini e Di Maio : Arriva un richiamo ufficiale da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato non ha mai invitato

salvini e Di Maio d'accordo<br>Senza governo politico al voto l'8 luglio : 16:20 - Il M5s da oggi è in campagna elettorale: "Alle elezioni sono sicuro che ancora una volta gli italiani ci sorprenderanno, ma tutti i partiti si dovranno assumere la responsabilità di aver pensato ai loro interessi. Da oggi ci mettiamo in campagna elettorale e raccontiamo questi mesi di bugie" ha detto il leader pentastellato che in un video messaggio postato su Facebook dice che il 40% dei consensi per i 5 Stelle è "a portata di mano" e ...

salvini e Di Maio : Elezioni l’otto luglio : |Nuovo “giro” di incontri con Mattarella. : Il responsabile del Movimento 5 Stelle«Il leader della Lega ha scelto ancora una volta Berlusconi». Martina, segretario “reggente” del Pd: «Irrispettosi»|