Salvini chiede a Mattarella l' incarico di governo | Di Maio | Votiamo l' 8 luglio

Governo - Salvini chiede l'incarico ma la sua è una missione impossibile : Lo stallo politico che perdura dal 4 marzo pone l'Italia sotto la lente delle istituzioni europee: senza un nuovo Governo che faccia altresì capire quali partiti siano all'opposizione il Parlamento è bloccato ...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico. Cosa farà Mattarella : Articolo aggiornato alle ore 14,20 del 7 maggio 2018*. Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ...

Salvini non raccoglie l'offerta di Di Maio e chiede l'incarico a Mattarella. Il punto : Il terzo giro di consultazioni è andato male, malissimo. L’apertura del leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ad un governo con la Lega guidato da una personalità terza (né Di Maio, né Salvini) non è stata raccolta dal leader della Lega, che ha scelto di tenere unito il centrodestra e non dare al capo dello Stato la propria disponibilità ad un’alleanza di governo con i pentastellati. Ma ...

Salvini chiede a Mattarella l'incarico di governo - Di Maio : "Contratto con Lega o voto" : La svolta è attesa tra domani e dopodomani, quando, salvo fatti nuovi che dovessero emergere dalle consultazioni, il Presidente della Repubblica Mattarella prenderà un'iniziativa per cercare di arrivare alla...

Di Maio : «Governo politico o al voto». Centrodestra compatto - Salvini chiede l’incarico : Terzo e ultimo giro oggi al Quirinale. A ieri sera uno spazio di accordo non sembrava possibile dopo l’offerta in extremis di Luigi Di Maio che per la prima volta, pubblicamente, ha invitato Matteo Salvini a scegliere un nome terzo, e politico, per un governo M5S-Lega...

Centrodestra - Salvini chiede incarico : 12.01 Il leader della Lega Salvini ha ribadito la sua disponibilità a ricevere un mandato per guidare un governo che si occupi di risolvere le emergenze del Paese, come lavoro,tasse,immigrazione. "Confidiamo che il Presidente della Repubblica ci dia modo di trovare una maggioranza che contiamo di poter trovare".La nostra coalizione è quella che rappresenta meglio il Paese,avendo ottenuto il consenso maggiore."Confidiamo che dalle prossime ore ...

Salvini pronto al preincarico. Il centrodestra unito chiederà un mandato per cercare "responsabili" in Parlamento : Su una cosa sono tutti d'accordo. Rivendicare l'incarico, o il pre-incarico, per il centrodestra, e in particolare per Matteo Salvini. O comunque per una personalità indicata dal leader della Lega. Ma sulla maggioranza parlamentare che dovrebbe sostenere il nuovo esecutivo non ci sono certezze.Lunedì, quando Sergio Mattarella riceverà per le consultazioni la delegazione unitaria del centrodestra, si troverà di fronte ...

Salvini pronto a chiedere il preincarico : Matteo Salvini, a quattro giorni dal terzo ed ultimo giro di consultazioni del Capo dello Stato, conferma la linea finora portata avanti e, secondo quanto si apprende, intende rispettare fino in fondo l'impegno con gli elettori. Il leader della Lega è disponibile a prendere un preincarico dal presidente Mattarella, se decidesse in questo senso. Ed è pronto ad andare in Parlamento e sulla base di un programma (immigrazione, Flat ...

Governo - Salvini chiede il preincarico/ “Voglio mandare a casa la sinistra ovunque - dialogo solo con il M5S” : Salvini boccia Di Maio: "chiederò preincarico di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:21:00 GMT)

Governo - Salvini al M5s : 'Chiederò preincarico'/ Affondo su Di Maio : "Ha aperto due forni e 18 panetterie..." : Renzi divide il Pd e allontana Di Maio: 'riforma costituzionale con il Centrodestra', Salvini 'tentato' con pizzini e sms. Governo, ultime notizie.