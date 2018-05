Salute | il medico ideale per i giovani? Ascolta e dice la verità

Trump - l’ex medico : “Fu il presidente a scrivere la lettera che certificava il suo ‘straordinario’ stato di Salute” : Dicembre 2015. Campagna per le primarie del partito Repubblicano. Il medico personale di Donald Trump Harold Bornstein rilascia una lettera alla stampa in cui certifica lo “straordinario” stato di salute del futuro presidente degli Stati Uniti d’America. Ma ora, a distanza di più di due anni, si scopre che quella lettera era falsa. O meglio, che fu lo stesso Trump a dettarla al suo medico. Parola per parola. “Negli ultimi ...

"Trump compilò di suo pugno il certificato medico in cui dichiarava di godere di un eccellente stato di Salute" : Fu lo stesso Donald Trump, nel 2015, a compilare la lettera nella quale si dichiarava che godeva di un eccellente stato di salute. A rivelarlo è Harold Bornstein, ex medico personale di Trump, che all'epoca aveva lanciato la sua campagna per la conquista della Casa Bianca. "Fu lui a dettare l'intera lettera. Non l'ho scritta io", ha raccontato Bornstein alla Cnn.La lettera, che venne poi diffusa pubblicamente nel dicembre 2015, indicava ...

USA - ex medico di Trump : mai scritto che gode di una Salute “eccellente” : Harold Bornstein, ex medico del presidente Donald Trump, ha dichiarato di non aver mai scritto la lettera del 2015 in cui si sosteneva che l’allora candidato alla Casa Bianca godesse di una salute “eccellente“: Trump “mi dettò l’intera lettera”, ha dichiarato Bornstein alla Cnn. Nell’intervista il medico ha sottolineato che la lettera in cui si sosteneva che Trump sarebbe “l’individuo più in ...

Salute : raccontare la malattia fa bene al medico e al paziente : Il secondo congresso nazionale della Societa’ Italiana di Medicina Narrativa (Simen) si terra’ dal 10 al 12 maggio, presso l’Ospedale San Donato di Arezzo, e farà il punto su questa particolare disciplina, che negli ultimi anni ha visto una vera e propria esplosione di iniziative: infatti, raccontare la propria malattia non fa bene solo perché aiuta a sfogare e condividere le proprie paure, può anche diventare anche uno ...

Salute : un libro svela un approccio ‘alla Einstein’ per il medico del pronto soccorso : Il genio di Albert Einstein nel lavoro di un medico di emergenza-urgenza in un pronto soccorso. L’analogia tra l’approccio scientifico del grande fisico tedesco e quello dei camici bianchi è al centro del libro ‘Einstein in pronto soccorso’ (Aracnee Editrice) firmato dal medico Luigi Elisei. “La filosofia della medicina d’urgenza è quella della riduzione della complessità – afferma lo scrittore ...