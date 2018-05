Salute | disturbi mentali | troppi accessi in pronto soccorso

DISTURBI MENTALI E PSICHICI - PRONTO SOCCORSO IN EMERGENZA/ Ministero della Salute : "Le patologie più diffuse" : DISTURBI MENTALI e PSICHICI, PRONTO SOCCORSO in EMERGENZA: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:25:00 GMT)

Salute : asma e rinite allergica potrebbero aumentare il rischio di disturbi psichiatrici : asma, rinite allergica e dermatite atopica (eczema), note come “3 A”, sono alcune tra le più comuni malattie allergiche. Studi precedenti hanno riportato dei collegamenti tra malattie allergiche e disturbi psichiatrici o emotivi. Per esempio, uno studio danese ha svelato che i bambini con allergie avevano più problemi di questo tipo. Ma non tutte le ricerche precedenti hanno supportato questo tipo di collegamento, con uno studio in Taiwan che ...

Salute : disturbi alimentari per 3 milioni di italiani - il 96% sono donne : In Italia si stima che siano piu’ di 3 milioni le persone affette da disturbi dell’alimentazione di cui il 95,9% sono donne e il 4,1% uomini. Il dato e’ stato presentato oggi al ministero della Sanita’ in occasione della Terza Giornata sulla Salute delle donne. La maggiore vulnerabilita’ osservata nel sesso femminile in eta’ adolescenziale o giovane adulta sembra indicare che questi disturbi sono associati a ...

Caffeina : come beneficiare delle sue proprietà senza avere disturbi del sonno o per la Salute : La Caffeina è la sostanza psicoattiva più consumata al mondo, dal forte potere energizzante e stimolante per il nostro cervello. Il solo profumo di caffè è sufficiente a farci svegliare e uscire dal piumone e iniziare bene la giornata. Molte persone, amanti del caffè, tendono ad abusare di questa sostanza non preoccupandosi minimamente se faccia bene o male alla salute. Allora cerchiamo di capire le dosi da non superare e i benefici che apporta ...