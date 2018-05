Salini Impregilo | in corsa in Medio Oriente per progetti da 3 mld dollari 2

'Cyclopica' - gli scatti Salini Impregilo sulla bellezza delle infrastrutture : Nella prima area i visitatori sono, infatti, immersi nel lavoro delle grandi opere attraverso immagini fotografiche di un archivio unico al mondo, quello di Salini Impregilo: una selezione che parte ...

Salini Impregilo guarda al Medio Oriente : Teleborsa, - Sguardo verso Oriente per Salini Impregilo. La società punta a consolidare ulteriormente la sua presenza nei paesi asiatici, confermando la partecipazione a gare per un valore complessivo ...

I venditori si accaniscono su Salini Impregilo : Ribasso scomposto per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che esibisce una perdita secca del 3,31% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con il FTSE MIB , ...

Salini Impregilo guarda con ottimismo alle infrastrutture USA : Teleborsa, - Continua a correre a Piazza Affari il titolo Salini Impregilo, mostrando un'ottima performance del 4,97% che si va ad aggiungere al +6% messo a segno lunedì 30 aprile 2018. Il Gruppo ...

Salini Impregilo punta a Wall Street Cessione in Usa per crescere ancora : Salini Impregilo sempre più a Stelle e Strisce. Il gruppo di costruzioni non solo ha in cantiere una Cessione da centinaia di milioni negli Usa che darà risorse per acquisizioni mirate e per ridurre ...

Salini Impregilo cede parte Lane in Usa : ANSA, - MILANO, 30 APR - Salini Impregilo sta valutando la cessione dell'unità 'plants & paving' della statunitense Lane e ha già affidato un mandato come advisor a Goldman Sachs. Lo afferma in ...

Salini Impregilo valuta alternative strategiche per divisione statunitense Plants & Paving di Lane : Teleborsa, - Salini Impregilo balza a Piazza Affari , mostrando un guadagno del 6,17% Il titolo del general contractor mostra un guadagno del 4,83%. Il gruppo, consolidando la propria strategia di ...

Salini Impregilo - joint venture in short list per contratto in Australia : Teleborsa, - Una joint venture guidata da Salini Impregilo è entrata nella short list per l'aggiudicazione di un progetto idroelettrico in Australia , del valore totale stimato tra i 3,8 e i 4,5 ...

Al centro degli acquisti Salini Impregilo : Brillante rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,75%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE ...

Salini Impregilo si aggiudica contratto per l'Interstate 85 in South Carolina : Teleborsa, - Il Gruppo Salini Impregilo , attraverso la controllata The Lane Construction Corporation , si aggiudica un contratto del valore di 181 milioni di dollari per la progettazione e ...

Salini Impregilo - contratto da 203 milioni per metro Parigi : Roma, 19 mar. , askanews, Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 203 milioni di euro per l'estensione di una linea della metropolitana di Parigi fino all'aeroporto di Orly, situato a sud della ...

A Salini Impregilo contratto per estensione metropolitana Parigi : Teleborsa, - Salini Impregilo si aggiudica un contratto da 203 milioni di euro per l'estensione di una linea della metropolitana di Parigi fino all'aeroporto di Orly , situato a sud della città. Il ...

Salini Impregilo vola in Borsa grazie al bilancio : TeleBorsa, - Pioggia di acquisti su Salini Impregilo , che sta volando a Piazza Affari con un rialzo del 10% a 2,574 euro e boom di volumi. Ad ora sono passati di mano oltre 6,7 milioni di pezzi a ...