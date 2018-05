Salgono i prezzi in Svizzera | moderata inflazione in aprile

Casa : Milano - Salgono prezzi in quartieri 'stranieri' e del design (3) : (AdnKronos) - Per Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "Nel periodo più recente, la richiesta e il valore delle abitazioni sono cresciuti nelle zone a maggiore vivibilità grazie al verde, ai servizi ed in prossimità di metrò e mezzi di superficie. Se

Casa : Milano - Salgono prezzi in quartieri 'stranieri' e del design (2) : (AdnKronos) - Nell’ultimo anno bene le zone verdi, quelle universitarie, degli stranieri, del design. Crescono più della media cittadina la Milano degli spazi verdi (+1,7% in un anno e +1,1% in sei mesi), con le crescite superiori nelle zone di Bligny-Toscana (+7,4% e +4,4%), Baggio-Quinto Romano (+

Casa : Milano - Salgono prezzi in quartieri 'stranieri' e del design : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Casa a Milano, in cinque anni si valorizzano le zone in trasformazione, verdi e pedonali. Nell’ultimo anno bene le aree universitarie, degli stranieri, del design e negli ultimi sei mesi si punta sulle zone servite dalle linee della metro 4 e 5. E' quanto emerge da un’e

Giappone - Salgono i prezzi dei servizi : Teleborsa, - In linea con le attese, a febbraio, i prezzi dei servizi in Giappone su anno. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan , indica su base annuale un incremento dello 0,7% rispetto allo ...

Giappone - Salgono i prezzi dei servizi : In linea con le attese, a febbraio, i prezzi dei servizi in Giappone su anno. Il dato, comunicato dalla Bank of Japan , indica su base annuale un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'...