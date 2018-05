Saint-Gobain | moduli in legno per la casa sostenibile

Saint Gobain : acquisisce italiana Logli Massimo : Roma, 19 mar. (AdnKronos) – Saint Gobain rafforza il suo portafoglio per le soluzioni vetro. Il gruppo ha infatti annunciato l’acquisizione dell’italiana Logli Massimo, specialista in sistemi di soluzioni per il vetro e accessori per il fissaggio e assemblaggio di pannelli. Fondata nel 1989, oggi l’azienda impiega circa 60 dipendenti ed è leader in Italia e si sta sviluppano in Francia, Benelux e in altri Paesi europei. ...