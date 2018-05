Sagre | gli appuntamenti che sanno di primavera

tgcom24.mediaset

(Di lunedì 7 maggio 2018) Cibo sano e attenzione per il mondo animale sono i protagonisti per tutto il corso della festa, in Piazza Trento e Trieste. Per tutto il weekend si possono gustare ottime specialità vegane nell'...