lasicilia

: 150 capi griffati, quando la moda avvicina a Dio By ANSA - mbwManzoni : 150 capi griffati, quando la moda avvicina a Dio By ANSA - pcexpander : Sacro e moda in mostra al Met #pcexpander #notizie #news - CretellaRoberta : Sacro e moda in mostra al Met: 150 capi griffati, quando la moda avvicina a Dio -

(Di lunedì 7 maggio 2018) NEW YORK, 7 MAG - A ottobre Thom Browne chiude la sua prima sfilata a Parigi con un coup de theatre. Accompagnato da un abito nuziale, un unicorno in tulle a grandezza naturale sfila in passerella e ...