: Russia, tensione e proteste in molte città: 600 fermati nelle manifeazioni anti-Putin. C’è anche il blogger opposit… - fattoquotidiano : Russia, tensione e proteste in molte città: 600 fermati nelle manifeazioni anti-Putin. C’è anche il blogger opposit… - eziomauro : Russia, arrestato Alexey Navalny, alla guida delle manifestazioni anti Putin in tutto il Paese - RaiNews : Russia, protesta di piazza a Mosca e in altre città contro #Putin a due giorni dall'inaugurazione del quarto mandat… -

Il presidente russooggi per il suo quartoal, dove sono state invitate cinquemila persone per assistere alla cerimonia di insediamento. Nei giorni scorsi, 1.600 persone - tra cui il leader dell'opposizione Alexei Navalny - sono state fermate in seguito a manifestazioni in diverse città dellacontro, rieletto lo scorso 18 marzo con il 76,7% dei voti per altri sei anni. Il governo guidato dal premier Medvedev si dimetterà oggi,ma nelle prossime ore sarà reincaricato.(Di lunedì 7 maggio 2018)