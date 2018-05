Russia | Putin giura da presidente e conferma Medvedev premier

Putin a quarto mandato : Russia più forte : 11.51 Vladimir Putin ha giurato per la quarta volta come presidente della Federazione Russa. Con una cerimonia solenne al Cremlino ha inizio il nuovo mandato che scadrà nel 2024. "Considero mio dovere e obiettivo della mia vita fare tutto il possibile per la Russia, per il suo presente e per il suo futuro", ha detto Putin, con in mano la Costituzione. "Le prossime decisioni saranno storiche e segneranno i prossimi decenni.La Russia sarà più ...

Le foto delle proteste contro Putin in Russia : Dei manifestanti travestiti da re e degli attivisti portati via dalla polizia, tra cui Alexei Navalny, l'oppositore più noto del presidente russo The post Le foto delle proteste contro Putin in Russia appeared first on Il Post.

[L'esclusiva] Incontro ravvicinato con Limonov : "Ecco chi comanda in Russia dietro Putin" : ... il fascino del profeta delle periferie, di quello nato quasi povero, in un mondo duro, aspro, e che è finito di nuovo al centro del mondo: "E' vero Carrère ha molto romanzato e forse mitizzato la ...

Russia - Putin giura 4 mandato a Cremlino : 7.10 Il presidente russo Putin giura oggi per il suo quarto mandato al Cremlino, dove sono state invitate cinquemila persone per assistere alla cerimonia di insediamento. Nei giorni scorsi, 1.600 persone - tra cui il leader dell'opposizione Alexei Navalny - sono state fermate in seguito a manifestazioni in diverse città della Russia contro Putin, rieletto lo scorso 18 marzo con il 76,7% dei voti per altri sei anni. Il governo guidato dal ...

Russia - proteste contro Putin. Rilasciato Alexey Navalny : Aggiornamento domenica 6 maggio 2018 - Il leader dell'opposizione Alexey Navalny, organizzatore delle manifestazioni di ieri contro l'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin, è stato Rilasciato. Era stato arrestato per partecipazione a manifestazioni non autorizzate e resistenza a pubblico ufficiale.Sabato di proteste contro PutinSabato 5 maggio 2018 - Lunedì prossimo, 7 maggio, a meno di due mesi dal suo trionfo elettorale, Vladimir Putin ...

Russia - tensione e proteste contro Putin : A Krasnoyarsk ci sono stati tafferugli con le forze di sicurezza. Manifestazioni in 90 città. Lo storico avversario del presidente russo bloccato mentre stava arrivando in piazza Puskin a Mosca

Russia - scontri ai cortei anti-Putin : oltre 1.600 fermati - anche Navalny : ... ha dichiarato l'oppositore a cui la candidatura alle presidenziali è stata impedita da guai giudiziari che molti ritengono di matrice politica. In Russia, chi scende in piazza contro il governo è ...

Russia - oltre 1000 fermati durante le manifestazioni anti-Putin : tra loro 5 giornalisti : Sulle manifestazioni di protesta che si sono svolte in 23 città della Russia è intervenuta anche l'Ue, sottolineando che gli arresti in Russia "minacciano le libertà fondamentali di espressione, associazione e assemblea".Continua a leggere

Proteste anti-Putin in Russia - arrestati Navalny e 1600 dimostranti : Il leader dell’opposizione russa Alexei Navalny e oltre 1.600 suoi sostenitori sono stati arrestati in varie città della Russia, durante i cortei di protesta contro il presidente Vladimir Putin. Quest’ultimo giurerà lunedì per il suo quarto mandato, dopo che nelle elezioni di marzo ha ottenuto più del 76% delle preferenze, il suo record. Navalny no...

