Ruby bis | pene leggermente ridotte per Fede e Minetti

Ruby bis - pene ridotte in appello : 4 anni e 7 mesi per Fede - 2 anni e 10 mesi per Minetti : Nel primo appello l'ex volto del Tg4 era stato condannato a 4 anni e 10 mesi, mentre l'ex consigliera regionale a 3 anni

Caso Ruby - confermate le condanne per Fede e Minetti nel processo bis per le cene di Arcore. Lieve riduzione delle pene : La Corte d’Appello di Milano ha Lievemente ridotto le condanne per l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede e per l’ex consigliera lombarda e showgirl Nicole Minetti, portandole rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e a 2 anni e 10 mesi, nel processo d’appello bis sul Caso Ruby. Al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Il nuovo procedimento è scaturito dalla decisione della ...

Ruby bis - la difesa della Minetti : “È come Cappato con dj Fabo - aiutò esercizio di una libertà” : Nel processo Ruby bis la linea difensiva dell'avvocato di Nicole Minetti è che la sua assistita, proprio come Marco Cappato con dj Fabo, ha permesso alle ospiti delle serate di Berlusconi di esercitare liberamente la prostituzione, potendo così autodeterminarsi, e ha chiesto la sua assoluzione.Continua a leggere

Ruby bis - procura chiede conferma delle condanne di Fede e Minetti - : Per il magistrato vanno confermati i 4 anni e 10 mesi per il giornalista e i 3 anni per l'ex igienista dentale di Berlusconi. La difesa dell'ex consigliera regionale: ad Arcore non c'erano prostitute, ...