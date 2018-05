Ruby bis | la difesa di Nicole Minetti | Fu una questione di libertà | come nel caso

Ruby bis - attesa per la sentenza d'appello. La difesa : "Minetti come Cappato con Dj Fabo" : E' attesa intorno alle 16 la sentenza del processo d'appello bis a carico di Emilio Fede e Nicole Minetti, per i quali il pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto la conferma delle condanne rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e 3 anni di carcere. Le stesse pene che erano state inflitte nel precedente processo di secondo grado annullato con rinvio dalla Cassazione nel novembre del 2014. Gli 'ermellini' avevano sostenuto che nelle motivazioni a quel ...

Ruby bis - la difesa di Nicole Minetti : “Lei è come Marco Cappato con dj Fabo : ha aiutato ragazze di Arcore ad autodeterminarsi” : Davanti alla Corte d’Appello di Milano l’avvocato di Nicole Minetti paragona la sua assistita a Marco Cappato. Perché lei, proprio come l’esponente radicale ha aiutato dj Fabo a raggiungere la Svizzera per esercitare la “libertà di decidere della propria vita” (nel suo caso il suicidio assistito), ha solo dato un aiuto alle giovani ospiti alle serate di Silvio Berlusconi ad Arcore “nell’esercizio libero della ...

Ruby bis - chiesta la condanna per Fede e Minetti. Ragazze erano “merce nuova” per Berlusconi : Nel processo Ruby bis arriva la richiesta di conferma per le condanne a Emilio Fede e Nicole Minetti. Le Ragazze venivano portate ad Arcore come "merce nuova" per Silvio Berlusconi, per "farlo stare tranquillo e metterlo di buonumore".Continua a leggere

Ruby bis - il procuratore generale chiede la conferma delle condanne per Minetti e Fede : "Donne 'merce' per il Cav" : Il pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto di condannare a 4 anni e 10 mesi Emilio Fede e a 3 anni Nicole Minetti nel nuovo processo d'appello nato dall'inchiesta Ruby bis. Sono le stesse condanne inflitte nel precedente processo di secondo grado che era stato annullato con rinvio dalla Cassazione nel novembre del 2014. Gli 'ermellini' avevano sostenuto che nelle motivazioni a quel verdetto ci fosse "un vuoto motivazionale" sostenendo che la ...

Ruby bis - pg chiede conferma condanne per Minetti e Fede : lui “portava merce nuova” a Berlusconi e lei “forniva le case” : Si torna in aula per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Nel processo d’appello bis sul caso Ruby bis, con al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione, il sostituto pg di Milano Daniela Meliota ha chiesto la conferma delle condanne per l’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, e per l’ex consigliera lombarda Nicole Minetti, rispettivamente a 4 anni e 10 mesi e a 3 anni di reclusione. Nel suo intervento ha spiegato ...