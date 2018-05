Rubner Objetktbau | una nuova cabinovia in simbiosi con le montagne in Val Gardena

meteoweb.eu

(Di lunedì 7 maggio 2018) A Selva di Val, tra le imponentidel Sassolungo e del Gruppo del Puez, nel cuore delle Dolomiti, la stazione a valle dell’impianto di risalita Piz Seteur è stata realizzata in soli 6 mesi su progetto dello studio di architettura Perathoner Architects e grazie all’intervento diObjektbau, general contractor del Gruppospecializzato in grandi progetti in legno chiavi in mano, che si è occupato della realizzazione del piano superiore dedicato ai locali di deposito e agli alloggi del personale, e del rivestimento esterno in legno di larice spazzolato. “La progettazione dell’impianto – racconta l’Arch. Rudolf Perathoner – si è ispirata da una parte ai profili dei massicci montuosi circostanti, dall’altra ai due sport principali praticati in questa zona, lo sci e la mountain bike: creando così una perfetta armonia tra dinamicità, potenza, ...