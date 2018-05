Royal Wedding | battute all' asta le torte dei precedenti matrimoni reali

“Very - very hot”. Sesso tra Meghan Markle e Harry. Mancano solo due settimane al Royal Wedding - ma quelle immagini che stanno girando sul web hanno fatto impallidire la regina : Il 19 maggio è alle porte e ormai l’attesa per le nozze dell’anno è sempre più fervente. Naturalmente data l’importanza dell’evento la ‘macchina del matrimonio’ è in piena attività e i preparativi sono motivo di grande apprensione per la Royal Family: tutto deve quadrare alla perfezione. Ma a due settimane dal fatidico ‘sì’ ci sono altri grattacapi che stanno mettendo in apprensione ...

Meghan Markle : il nipote vende cannabis in onore del Royal Wedding : Della cannabis in onore di Meghan Markle . La famiglia dell'ex attrice torna a occupare le pagine di cronaca, stavolta non per nuove accuse all'indirizzo della futura sposa, ma per un omaggio molto particolare. Il nipote di Meghan si chiama Tyler Dooley. Con la madre ha creato un'azienda che si ...

Royal Wedding : il portavoce di Kensington Palace ha spiegato perché The post Royal Wedding: il principe Harry e Meghan Markle non partiranno subito per la luna di miele

"Il Royal Wedding ci costerà 32 milioni" : gli inglesi chiedono al Parlamento che non siano loro a pagare : "God save the Queen" è l'inno che tutti gli inglesi cantano a squarciagola e che dimostra il loro attaccamento alla storica monarchia britannica, eppure l'ormai prossimo Royal Wedding del cadetto Harry e della yankee Meghan Markle sta mettendo in discussione l'amore dei sudditi per la famiglia reale. Stando a quanto scrive il tabloid The Week, infatti, con l'approssimarsi delle nozze dell'anno i cittadini d'Oltremanica hanno preparato una ...

“Meghan mani bucate”. Royal Wedding : scandalo. La Markle per le nozze con Harry non bada a spese. In tanti la criticano : “Fa la signora con i soldi della regina”. Ad esempio - l’abito costa quanto una casa : Dopo mesi di indiscrezioni è arrivato il momento della verità. I fan più accaniti già lo sapevano, il vestito da sposa di Meghan Markle sarà firmato Ralph&Russo, ma oltre a questo nulla più. Il costo è da capogiro (quello vero), infatti i beninformati parlano di 100mila sterline, ovvero 113mila euro. Insomma, una cosina da nulla. Visto che la futura sposa di Harry deve rinunciare al bianco per via del suo precedente matrimonio, la ...

Royal Wedding - Harry non dimentica Lady Diana : la ricorderà così. Un’assenza pesante - quella dell’amata mamma - nel suo giorno speciale con Meghan Markle - ma con questo tributo sarà comunque presente. Decisione (ora ufficiale) del principe : Lady Diana è ancora presente. Rivive nei gesti, nei ricordi dei figli ma anche in quelle che, se non fosse morta tragicamente più di vent’anni fa, la principessa chiamerebbe cognate. Kate Middleton, giusto per fare un esempio, ha presentato alla stampa il terzo Royal baby indossando un abito – rosso, comodo, appena sopra il ginocchio, firmato Jenny Packham – che ricorda in tutto e per tutto quello scelto da Diana nel 1984, ...

Royal Wedding : intelligenza artificiale per Sky UK : E mentre il precedente matrimonio del fratello William con Kate Middleton ha rappresentato il primo evento in streaming di tale portata della storia, quello che avverrà fra poche settimane potrebbe ...

Al Royal Wedding Meghan Markle sarà accompagna all'altare dal padre - : Smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi, Thomas volerà in Inghilterra , assieme alla ex moglie, per incontrare la famiglia reale e sarà presente al matrimonio della figlia

Royal Wedding - così Harry ricorderà mamma Diana : Lui a dieta, per amore, lei che non vedremo più in pubblico fino al 19 maggio, e poi Windsor già in fermento, musica, carrozza, fiori e inviti spediti: la macchina del Royal wedding dell’anno, quello tra Harry d’Inghilterra e Meghan Markle si è messa in moto da un pezzo e a due settimane dal grande giorno non mancano nemmeno le inevitabili malignità. La più plateale? La lettera che il fratellastro dell’ex attrice ha indirizzato ...

Pranzo da casa al Royal wedding : George , riempiendo lo spazio all'interno dei terreni del castello che altrimenti - nota il Guardian - risulterebbe vuoto davanti alle tv di tutto il mondo presenti all'evento. I civili, infatti, non ...

Royal Wedding - il fratello di Meghan Markle scrive al principe Harry : "Stai facendo un grande errore" : Parenti serpenti?

Meghan Markle : la sosia dell'attrice è tra gli invitati al Royal Wedding : Speriamo non si vesta di bianco

Royal Wedding : Meghan Markle e il principe Harry potrebbero ricevere questo regalo dalla Regina : Una tradizione per Queen Elizabeth

Royal Wedding : Priyanka Chopra conferma la sua presenza - la BFF di Meghan Markle sarà la damigella d'onore? : Per ora è stato annunciato il testimone dello sposo