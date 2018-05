Rossi | a Jerez il giro della terra ma anche frustrazione

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez. Si comincia alle 10! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

LIVE MotoGP - Test Jerez 2018 in DIRETTA : Valentino Rossi deve risolvere la crisi della Yamaha. Dovizioso per colmare il gap da Marquez : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della giornata di Test sul tracciato di Jerez de la Frontera dedicata alla classe MotoGP. Il massima cilindrata, protagonista ieri di un convulso GP di Spagna, si ripropone sullo stesso circuito che ha ospitato l’appuntamento iridato per provare componenti funzionali allo sviluppo delle moto. La Honda e Marc Marquez saranno gli osservati speciali. Il binomio nippo-spagnolo sta impressionando per ...

Moto Gp Jerez - vince Marquez davanti a Zarco. Iannone sul podio - Rossi 5°. Incidente a tre Lorenzo-Dovizioso-Pedrosa : Marc Marquez ha vinto il MotoGp spagnolo di Jerez. Si tratta del successo numero 63 della sua carriera, la 37esima in MotoGP per lo spagnolo, che raggiunge Hailwood al sesto posto nella classifica all-time nella top class. Marquez è arrivato davanti al francese Johann Zarco, primo pilota transalpino a terminare tra i primi tre a Jerez, e Andrea Iannone, al secondo podio consecutivo dopo quello di Austin. Lo spagnolo, partito dalla quinta ...

Motogp - GP Jerez : in Spagna vince Marquez - 2° Zarco - 3° Iannone - 5° Rossi : 6 May 14:20 GIRO 11 Marquez , 1°, guadagna un margine minimo su Lorenzo , 2°, : il campione del mondo ha un vantaggio di +0.207 su Jorge. Dovizioso ancora terzo a +0.327 su Marquez. Rossi resta ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e classifica warm-up. Marc Marquez detta legge a Jerez. Andrea Dovizioso sesto - Valentino Rossi indietro : È stato Marc Marquez il più veloce nel warm-up del GP di Spagna di MotoGP. Il pilota spagnolo ha confermato il suo status di favorito in vista della gara di oggi (partenza alle 14, diretta testuale su OA Sport), chiudendo i venti minuti del mattino di Jerez con un tempo di 1’38″687. Il catalano ha tenuto un ritmo notevole, costante sull’1’38 alto, provando le gomme medie sia all’anteriore che al posteriore. Una ...

MotoGP - a Jerez Valentino Rossi può raggiungere la circonferenza della Terra per km percorsi in gara : Mondo: Valentino Rossi. Diamo i numeri Di fronte ai dati, alle statistiche, di un Valentino Rossi mostruoso, non si può fare altro che inchinarsi. È divertente, però, dare un po'... i numeri di ...

MotoGP - a Jerez Valentino Rossi può raggiungere il diametro della Terra per km percorsi in gara : Mondo: Valentino Rossi. Diamo i numeri Di fronte ai dati, alle statistiche, di un Valentino Rossi mostruoso, non si può fare altro che inchinarsi. È divertente, però, dare un po'... i numeri di ...

MOTOGP DIRETTA JEREZ 2018/ Qualifiche live : pole Crutchlow! Dovizioso punta al podio - Rossi spera nel miracolo : DIRETTA MOTOGP: Qualifiche e prove libere FP3 e FP4 live GP Spagna 2018 a JEREZ, oggi sabato 5 maggio. La cronaca e i tempi delle sessioni in programma.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:41:00 GMT)

Moto Gp Jerez 2018 : pole di Crutchlow. Dovizioso 8° - Rossi 10°. La griglia di partenza : È Cal Crutchlow a conquistare la pole position del Gran Premio di Spagna di MotoGP, in programma domenica pomeriggio sul circuito di Jerez. Con un tempo di 1’37″653, il britannico della Honda Lcr brilla nelle qualifiche del sabato e precede Dani Pedrosa, in ritardo di 0″259, e la Yamaha Tech3 di Johann Zarco. Il francese è l’unico che è riuscito a far andar forte la M1: per trovare un’altra Yamaha nella griglia di ...

GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP / Crutchlow in pole position - male Valentino Rossi (Gp Spagna Jerez 2018) : GRIGLIA di PARTENZA MOTOGP, GP Spagna 2018 Jerez: la lotta per la pole position sul circuito andaluso, primo dei quattro appuntamenti in Spagna (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 18:00:00 GMT)

Spagna : la pole a Jerez è di Crutchlow. Rossi solo 10° : Qualifiche combattute fino alla fine quelle di oggi pomeriggio a Jerez per il GP di Spagna, con la pole conquistata da Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol) grazie al tempo di 1:37.653s, arrivato dopo che aveva già battuto il precedente record della pole che apparteneva a Jorge Lorenzo (Ducati Team). Honda protagoniste assolute, in particolare con […] L'articolo Spagna: la pole a Jerez è di Crutchlow. Rossi solo 10° sembra essere il primo su ...

Motogp - Spagna : Crutchlow in pole a Jerez. Quinto Marquez - decimo Rossi : Sorprendente quarto posto per Jorge Lorenzo in sella alla sua Ducati mentre l'altro spagnolo, il campione del mondo Marc Marquez ha chiuso in quinta posizione davanti alle due Suzuki di Alex Rins e ...

MotoGp Jerez - la griglia di partenza : guai per Valentino Rossi e Vinales : MotoGp Jerez – Si sono conclude le qualifiche di MotoGp e non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Le Honda hanno confermato il fantastico feeling dimostrato nel corso di tutto il weekend, che piazza una splendida doppietta, con Cruthclow e Pedrosa in prima fila, seguiti da Zarco. Prestazione positiva per Lorenzo, che è riuscito a conquistare un ottimo quarto posto, davanti al campione del mondo in carica Marc Marquez, quinto. ...

MotoGp - Ktm e Tech 3 già all'opera in vista della pRossima stagione : doppio annuncio ufficiale a Jerez : Nella giornata di oggi la Ktm e la Tech 3 hanno reso ufficiali due notizie già nell'aria da tempo, una di queste riguarda la promozione di Miguel Oliveira in MotoGp LaPresse/EFE Giornata di annunci ...