Unaa due passi dal Colosseo. Così in commissione cultura Eleonora Ronchetti della Soprintendenza capitolina ha evidenziato che nella Polveriera delci sia una vasta area coperta delle Terme di Tito."Ci vorrebbe qualche milione di euro per uno scavo archeologico che ne accerti l'estensione."."Non mi sembra che al momento ci siano le condizioni per procedere allo scavo" ha aggiunto. Il parere è stato espresso durante uno scambio di pareri per un playground dell'area archeologica.(Di lunedì 7 maggio 2018)