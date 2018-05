Roma | voragine diventa discarica

Roma : in zona Garbatella voragine tracimante di rifiuti : Sidoli: amministrazione capitolina invece di intervenire dimentica emergenza Roma – Di seguito la denuncia voluta dal responsabile centro studi del Movimento Animalista, Rinaldo Sidoli. “Si apre una voragine alla Garbatella. L’amministrazione capitolina, invece di provvedere urgentemente a un intervento di riparazione del manto stradale, lascia le transenne per diversi giorni dimenticandosi di una grave ...

Roma - voragine a via Flaminia / Strada chiusa e chilometri di fila - traffico in tilt : Roma, voragine a via Flaminia: Strada chiusa e chilometri di fila. traffico in tilt e situazione in evoluzione negativa. Continuano le polemiche sulla situazione delle strade nella capitale.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 18:26:00 GMT)

Nei primi tre mesi del 2018 a Roma si è aperta una voragine ogni 36 ore : La città con beni culturali ed archeologici tra le più ricche al mondo, è anche una città molto fragile, nonostante la sua maestosità. La sua superficie è di 1300 Km 2 , seconda in Europa solo a Londra. Il Tevere l'accompagna per 30 Km, Tevere che conta 9 Km di ...

[L'inchiesta] L'assurdo record di Roma : una voragine sulle strade ogni 36 ore : Roma è come un gigantesco gruviera. Sono 43 gli eventi franosi nella Capitale da inizio anno fino al 31 marzo: il doppio rispetto a quelli registrati negli stessi mesi del 2017, con un trend pari ad ...

Una voragine ogni due giorni : Roma capitale della fragilità : Una metropoli in cui si registrano 383 fenomeni franosi e ogni due giorni si apre una voragine stradale, circa 700 chilometri di vie d’acqua giacciono in stato di grave degrado e 250 mila abitanti vivono con il timore di finire sotto un’alluvione, più del 10 per cento delle golene fluviali sono cementificate e giacciono 22 relitti di barche affonda...

Roma - alla Balduina torna la paura - si apre nuova voragine : chiusa via Pereira : Una voragine sotto l'asfalto è stata trovata nella serata di ieri dai vigili del fuoco in via Rodriguez Pereira, tra il civico 14 e il civico 16, alla Balduina, nello stesso quartiere in cui a ...

Roma - enorme voragine a Monteverde : Voragini sotto l'asfalto per una superficie di almeno trenta metri quadrati: è quanto risultato dai controlli dei vigili del fuoco in viale Isacco Newton , all'altezza di via Luigi Corti a Monteverde ...