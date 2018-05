Roma | strade killer | centaura 26enne muore sull’Ostiense | “colpa di buche e radici”

Studenti a Roma per il progetto 'Sulle strade della parità' : Importante la riscoperta del contributo fornito nel periodo della Resistenza, nel tessuto sociale e produttivo regionale e nel poliedrico mondo della cultura. Tematiche rappresentate anche nelle ...

Roma-Liverpool - la città si prepara : divieti e strade chiuse La mappa : divieti di sosta e possibili chiusure al traffico per la semifinale di Champions League che si disputerà questa sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico tra Roma e Liverpool. Su 'muoversiaroma.it' viene ...

Figliomeni-Santori : strade di Roma da giorni discariche a cielo aperto : Figliomeni-Santori: cittadini Romani non meritano tutto questo Roma – Di seguito le parole del consigliere capitolino di FdI, Francesco Figliomeni e del consigliere regionale del lazio, Fabrizio Santori. “Da giorni le strade di Roma sono delle vere e proprie discariche a cielo aperto e molti cittadini tornano a segnalarci odori nauseabondi, fuoruscite di percolato e topi ovunque. Una situazione di degrado inaccettabile che mette ...

Champions - countdown-semifinale : mille tifosi del Liverpool per le strade di Roma LA GIORNATA LIVE : Cresce l'attesa per la partita che può valere la finalissima. Per ora situazione tranquilla in città

Roma - a giugno parte il progetto #ViaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Roma. Strade off-limits per auto e scooter una domenica al mese : Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina. Strade off-limits a Rom per

Roma - strade chiuse un giorno al mese : da Prati all'Appia in bicicletta : Quasi 24 chilometri di percorso ciclo-pedonale, 17 strade coinvolte e più di 50 presidi fissi delle autorità per vigilare che le auto non passino. Sono questi i numeri di Via Libera, l'ultimo progetto ...

