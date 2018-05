ROMA | SOVRINTENDENZA | “NUOVA POMPEI SOTTO COLLE OPPIO” M5s si spacca sugli scavi | “chi

ROMA - “sotto Colle Oppio una nuova Pompei”/ Tesoro Terme di Tito : Sovrintendenza “mancano fondi per scavi” : Roma, "sotto Colle Oppio una possibile nuova Pompei": Tesoro archeologico sotto le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:34:00 GMT)