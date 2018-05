Roma | sotto l' area di Colle Oppio c' è una nuova Pompei

Roma - “sotto Colle Oppio una nuova Pompei”/ Tesoro Terme di Tito : Sovrintendenza “mancano fondi per scavi” : Roma, "sotto Colle Oppio una possibile nuova Pompei": Tesoro archeologico sotto le Terme di Tito, "mancano milioni di euro per gli scavi". Ecco cosa succede nella Capitale(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:34:00 GMT)

Roma - Pallotta sotto indagine Uefa/ Critiche agli arbitri - Piacentini : "È stato fin troppo sereno" : Roma, James Pallotta: il Presidente giallorosso ha invocato il Var alla fine della gara contro il Liverpool, ma intanto pensa alla prossima Champions League e al calciomercato. (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:08:00 GMT)

Roma - la Uefa mette sotto inchiesta Pallotta per 'condotta scorretta'. La risposta del presidente : 'Inappropiata è condotta Uefa' : Il presidente James Pallotta è sotto inchiesta dalla Uefa con l'accusa di 'condotta scorretta' per le dichiarazioni rilasciate nel post gara di Roma-Liverpool dello scorso 2 maggio. 'È assolutamente ...

“Bacio - bacio”. Amore sotto la pioggia al Grande Fratello : mentre gli inquilini si riparano dal temporale - due concorrenti non resistono e si mettono a cantare in giardino - zuppi fradici. Poi il momento Romantico - incitati da tutti. Un’altra coppia sta sbocciando : Singing in the rain cantava Gene Kelly nell’omonima, immortale pellicola del ’52 ancora oggi ben scolpita nella mente di tutti gli appassionati di cinema. E proprio la pioggia è intervenuta di prepotenza a scombinare ulteriormente le carte del Grande Fratello, creando le premesse per un nuovo Amore che potrebbe sbocciare a breve. Dopo Lucia e Filippo, ecco infatti che tra Alessia e Matteo pare proprio essere scattato qualcosa. Nel ...

Liverpool-Roma - la testimonianza dei tifosi : «La polizia ci diceva di passare sotto la loro curva» : Sono ancora in corso le indagini per accertare le dinamiche che hanno portato al ferimento di Sean Cox, il tifoso del Liverpool in coma dopo essere stato aggredito prima della semifinale di Anfield...

Roma - trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli/ Ultime notizie : vittima è un rom 20enne? : Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli: si tratterebbe di un rom 20enne scomparso da due settimane, ma sono in corso le indagini della polizia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Blitz degli ultrà della Roma - un tifoso del Liverpool in fin di vita. Uefa sotto choc : Sono stati i poliziotti italiani a individuare gli aggressori esaminando i filmati girati vicino allo stadio prima della partita Liverpool-Roma. Gli agenti della Digos della capitale erano partiti al ...

Due Romanisti sotto accusa : un gesto che si poteva evitare Video : Se si dovesse trovare per forza un nome ai giorni appena trascorsi, verrebbero certamente etichettati come i giorni del dito medio. Infatti, dopo le polemiche che hanno travolto Maurizio Sarri, accusato di aver rivolto quel gesto ad alcuni tifosi bianconeri, qualche ora dopo, due ex campioni giallorossi, hanno deciso di imitare il tecnico del Napoli. Un atteggiamento che, ovviamente, non è piaciuto a molti. La vicenda Questa sera, ad Anfield ...

M5s sotto accusa - "programma cambiato su sito dopo Elezioni"/ Consigliera Roma espulsa attacca Di Maio : M5s sotto accusa: scoop Foglio, 'programma cambiato sul sito dopo le Elezioni'. Caos Di Maio, espulsa la Consigliera di Roma Cristina Grancio.

Bordoni : Roma sotto scacco degli abusivi. Raggi deve intervenire : Roma – Di seguito la nota del capogruppo al Campidoglio di FI e componente della Commissione commercio capitolino, Davide Bordoni. “Questa mattina ho eseguito personalmente un sopralluogo nel centro di Roma per verificare lo stato di degrado, che persiste vicino ai monumenti e nelle piazze storiche. Fontana di Trevi, via delle Muratte e tutto il centro sono invasi dagli abusivi. In ogni metro quadrato c’e’ qualcuno che ...

Roma - se l’apertura di un sottopasso pedonale fa gridare al miracolo : Succede che sul suo blog sul Fatto Quotidiano una brava architetta stigmatizzi la pompa magna con cui la sindaca ha inaugurato, addirittura, l’apertura di un sottopasso pedonale – e pensate gente, perfino bello pulito!, ché in genere Raggi è abituata a inaugurarli già sporchi, si vede – in occasione di uno di quei “grandi eventi sportivi di cui la città di Roma ha bisogno per rilanciarsi” (parole di Virginia Raggi ...