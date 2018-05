Roma | Raggi | ' Scoperta casa popolare subaffittata e senza canone pagato'

Lopez - contro la Roma con coraggio : ANSA, - CAGLIARI, 5 MAG - "contro la Roma dobbiamo sognare. E per sognare ci vuole coraggio. Loro hanno tanta qualità, ma noi dobbiamo entrare con l'atteggiamento giusto: poi possiamo anche perdere o ...

Metro C - Raggi : 'Svolta per Roma e per il Paese' : Caro Direttore, Roma e l'Italia tornano a correre. Ho scelto queste parole per annunciare l'apertura della stazione San Giovanni della linea C della Metropolitana. L'ho fatto perché non si tratta di ...

Roma - apre la stazione Metro C a San Giovanni. Raggi : «L'inaugurazione il 12 maggio» : Sabato 12 maggio apre la stazione San Giovanni della Metro C. Lo annuncia la sindaca di Roma Virginia Raggi. «Roma e l'Italia ritornano a correre. Abbiamo sbloccato dopo anni di fermo i...

Metro linea C Roma/ Il 12 apre fermata S. Giovanni - la sindaca Raggi - "Obiettivo è arrivare a Clodio Mazzini" : Metro Roma, la linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della Metropolitana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:20:00 GMT)

'Tennis & Friends' - la prevenzione gratuita parte da Napoli e raggiunge Roma e Milano : Nei sette anni di attività Romana, l'evento che unisce Salute, Sport, Solidarietà e Spettacolo ha superato quota 100.000 persone raggiunte e 39.870 check-up gratuiti che hanno portato il 38% di ...

Metro C Roma - svolta della Raggi : ‘L’opera va avanti - obiettivo arrivare a Farnesina’. Parte revisione del contratto : La costruzione della Metro C nella Capitale proseguirà fino a farla attraversare tutta la città, con capolinea a Clodio o Farnesina (zona Stadio Olimpico) e una fermata intermedia nel cuore della Roma antica – forse a Torre Argentina – come prevedeva il progetto originario partorito dalla giunta Rutelli negli anni ‘90. “Questa opera continuerà. Andrà avanti, non si ferma. Annunciamo una svolta”, ha affermato la sindaca Virginia Raggi ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Roma : Metro C - Raggi inaugura stazione San Giovanni il prossimo 12 maggio : Ultime notizie, ultim'ora di oggi 4 maggio 2018: Virginia Raggi inaugura il 12 maggio la stazione della Metro C a San Giovanni, "continuiamo fino a Farnesina", tutte le novità e le stazioni (Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:30:00 GMT)

Il 12 maggio a Roma apre la fermata S.Giovanni della metro C. Raggi : "Stazione museo - ce la invidieranno" : La fermata San Giovanni della linea C della metropolitana di Roma aprirà sabato 12 maggio. "Roma e l'Italia riprendono a correre, apriamo finalmente la fermata San Giovanni della linea C e in questo modo una parte importante della periferia verrà messa in contatto con il centro", ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una conferenza stampa. "È una stazione museo, solo Roma la avrà, ce la ...

Di Biase : Roma da giorni assediata da rifiuti. Da Raggi zero parole : Roma – Di seguito il comunicato di Michela Di Biase, consigliera del Pd capitolino. “Roma da giorni è assediata dai rifiuti, ma dalla giunta e dalla sindaca non una parola. E’ stato sufficiente il ponte dell’1 maggio per far saltare il sistema di raccolta. Gli impianti di Rocca Cencia e di via Salaria sono intasati e non riescono a smaltire i quantitativi sempre maggiori di indifferenziata”. “I quartieri ...

Roma-Liverpool - la sindaca Raggi questa sera all’Olimpico : La sindaca di Roma Virginia Raggi sarà presente, a quanto si apprende, questa sera allo Stadio Olimpico per la semifinale di ritorno di Champions League tra Roma e Liverpool. Tra gli spettatori ci sarà anche il presidente dell’assemblea capitolina Marcello De Vito. L'articolo Roma-Liverpool, la sindaca Raggi questa sera all’Olimpico sembra essere il primo su CalcioWeb.

Raggi : anche con piccole operazioni miglioriamo viabilità Roma : Raggi: nuove pensiline autobus per l’VIII Municipio. Roma – Di seguito le parole riportate su Facebook da Virginia Raggi. La sindaca di Roma ha perfino pubblicato una foto in merito alle parole riportate. “Nuove pensiline autobus per l’VIII Municipio. anche con piccole operazioni sul territorio poniamo le basi per migliorare la vivibilità della nostra città. Al Municipio VIII arrivano nuove pensiline per l’attesa ...

Scottati dalla Raggi - i dem Romani scettici sull'accordo Pd-M5S : La lupa di ligustro scruta dal piedistallo di piazza Venezia i turisti che si godono la primavera romana. La siepe, "omaggio" dell'amministrazione capitolina alla città, così l'ha definita il consigliere comunale Daniele Diaco, arriva all'inizio della stagione migliore per Roma. La primavera, che fa venir voglia di passeggiare per i parchi in maniche di camicia, sedendosi all'ombra dei pini. Dopotutto la Capitale targata 5 Stelle ...

Botticelle a Roma - gli animalisti : 'Disattese le promesse della giunta Raggi' : 'Disattendendo le promesse fatte dal Movimento in campagna elettorale, la Commissione Mobilità di Roma Capitale ha bocciato la delibera di iniziativa popolare per l'abolizione delle Botticelle, figlia ...

Roma - figlia di due papà registrata all'anagrafe/ Raggi come Appendino a Torino : "È una svolta" : Roma, figlia di due papà registrata all'anagrafe: anche il comune guidato da Virginia Raggi segue la linea tracciata da Chiara Appendino a Torino. Svolta per le famiglie arcobaleno.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 14:02:00 GMT)